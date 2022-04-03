Bỗng dưng nhắc về vụ kiện năm xưa, Trương Hồ Phương ý định comeback showbiz Việt?

Hậu trường 03/04/2022 09:22

Trong lần livestream gần đây nhất của nàng hậu một thời tai tiếng đã có những động thái mới, manh nha trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng.

Trong những ngày vừa qua, vụ án tình - tiền giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga với ông Cao Toàn Mỹ một thời gây náo loạn dư luận bất ngờ được netizen "đào mộ" trở lại, lan truyền chóng mặt trên khắp hầu hết các trang mạng xã hội. Đa số ý kiến đều cho rằng nàng hậu đã có những màn vấn đáp cực kì thuyết phục cũng như tài giỏi để cứu lấy chính mình, tuy nhiên số khác lại cho rằng đây là vụ án phức tạp, tai tiếng không nên tung hô bất kì một ai.

Giữa lúc hàng loạt clip đối chất tại toà trước đây được đăng tải trở lại chiếm sóng trên Tiktok, mới đây, Trương Hồ Phương Nga đã có động thái mới, nàng hậu vừa có buổi livestream với một hot TikToker, hiếm hoi chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh chủ đề này. Thẳng thắn chia sẻ, Hoa hậu người Việt tại Nga bày tỏ: "Mục đích của mình để làm sao bản thân không bị kết án thôi, lúc đó tôi nghĩ ra toà xong thì cũng quay lại sống trong tù tiếp. Khi biết tin được tại ngoại, tôi rất bất ngờ và cảm thấy may mắn".

Bỗng dưng nhắc về vụ kiện năm xưa, Trương Hồ Phương ý định comeback showbiz Việt? - Ảnh 1
Phương Nga trong lần trở lại cực kỳ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Trong livestream, rất đông khán giả mong muốn Phương Nga trở lại showbiz. Nói về vấn đề này, cô cho biết hiện chưa có ý định và muốn tiếp tục với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, nếu có những sự kiện, dự án nếu bản thân cảm thấyphù hợp, cô sẽ cân nhắc tham gia.

Được biết hiện tại Phương Nga lựa chọn lối sống khép kín, thỉnh thoảng mới chia sẻ một vài hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Người đẹp tâm sự, cô dành thời gian đọc sách, nấu ăn và tập thể dục rèn luyện sức khoẻ.

 

Sau 3 năm thoát khỏi chốn lao tù với thân phận bị can, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga hiện đang có được cuộc sống bình yên, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài sự kiện showbiz. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Phương Nga tái xuất showbiz Trương Hồ Phương Nga

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