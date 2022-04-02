Chính thức lên tiếng xin lỗi, Nam Em nhận trách nhiệm về mình sau loạt ca khúc cover không xin phép

Hậu trường 02/04/2022 19:14

Động thái của Hoa khôi Nam Em trước những ồn ào nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Sáng nay ngày 2/4, nhạc sĩ Kai Đinh - tác giả bài hát Mình Yêu Đến Đây Thôi do ca sĩ Tóc Tiên sở hữu độc quyền đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân gây chú ý với nội dung ẩn ý "tố cáo" nữ hoa khôi  sử dụng bài hát chưa xin phép đi diễn, ghi hình trái phép. Cụ thể, nhạc sĩ Kai Đinh viết: "Tôi xin phép được bày tỏ quan điểm là dù tôi rất vui và hạnh phúc khi các bài hát của mình được khán giả và đồng nghiệp yêu thích, nhưng tôi hoàn toàn phản đối việc bài hát của mình được sử dụng với các mục đích thương mại khi chưa được cho phép". 

Dưới dòng trạng thái của Kai Đinh, nhanh chóng các nhạc sĩ khác như Hứa Kim Tuyền, Andiez Nam Trương,... cũng đã phản ánh điều tương tự, tố cáo nữ thí sinh dự thi Miss World hát các ca khúc của mình nhưng không xin phép, thậm chí còn quên cả tên tác giả. 

Chính thức lên tiếng xin lỗi, Nam Em nhận trách nhiệm về mình sau loạt ca khúc cover không xin phép - Ảnh 1
Nam Em trong một lần trình diễn tại đêm nhạc Mây Lang Thang - Ảnh: Internet

Sự việc trên một lần nữa "góp gió thành bão" trong làn sóng chỉ trích Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh cô chuẩn bị chinh chiến trên đấu trường của Miss World Việt Nam điều này sẽ càng gây bất lợi. Tuy nhiên, không để sự việc đi quá xa, mới đây trên trang cá nhân chính thức của người đẹp đã có những phát ngôn chính thức kèm theo lời xin lỗi chân thành.

Chính thức lên tiếng xin lỗi, Nam Em nhận trách nhiệm về mình sau loạt ca khúc cover không xin phép - Ảnh 2
Lời xin lỗi chính thức được chính chủ viết trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể hoa khôi đã có những chia sẻ như sau:

"Lời đầu tiên cho phép Nam Em được xin lỗi tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ vì sự sơ suất của Nam Em trong sự việc bản quyền âm nhạc mà Nam Em đã hát trong một số hoạt động vừa qua. Nam Em xin nhận mọi lời trách móc vì rõ ràng mình sai, không biện bạch gì cả. Chỉ xin mọi người lượng thứ và những lời góp ý này sẽ giúp Nam Em chuyên nghiệp hơn sau này.

Nam Em mới ổn định tinh thần, mới tìm được niềm vui trong âm nhạc trong thời gian gần đây, những ca khúc của các anh, chị đã giúp Nam Em vượt qua rất nhiều thứ và truyền cảm hứng đặc biệt để có thể tự tin lan toả cho mọi người. Nam Em cũng chưa có được một ekip chuyên nghiệp để làm việc chu toàn trong âm nhạc, nên mọi thứ còn mới mẻ, nên trong âm nhạc cho phép Nam Em được vừa làm vừa sửa sai. Sai ở đâu thì xin sửa ở đó. Rất mong sự lượng thứ từ mọi người, xin nhận lỗi vì đã tạo ra những chuyện không đáng có và mang đến những điều tiêu cực này."

 

Cô cho biết những sai sót vừa qua là lỗi do sơ suất của cô trong vấn đề bản quyền âm nhạc và đây cũng là lĩnh vực cô mới thử sức trong khoảng thời gian gần đây. Hoa khôi cũng cho biết thêm là cô mới ổn định lại tinh thần nên cần tìm âm nhạc để giải tỏa cho chính mình, cũng như lên tiếng cảm ơn các tác giả và các khán giả đã ủng hộ mình.

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