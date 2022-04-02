Trong một tuần lễ trở lại đây, màn đối chất căng thẳng được ví như "phim điện ảnh" trên phiên toà của Hoa hậu Phương Nga bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại. Vào năm 2015, vụ kiện giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ khiến cả làng giải trí chấn động một thời gian dài. Hai năm sau khi bị tạm giam, Hoa hậu Phương Nga đã được tại ngoại và trở về cuộc sống thường nhật. Sau khi trở lại với cuộc sống mới người đẹp thường khiến công chúng xuýt xoa với vẻ đẹp cũng như thành công hiện tại mà mình đang có. Cô cũng thường hay góp mặt trong một số sự kiện giải trí hoặc của giới doanh nhân.

Mới đây, Hoa hậu Phương Nga vừa một phen khiến netizen càng tấm tắc khen ngợi khi thông báo được thăng chức mới trong công ty lớn. Theo như nàng hậu đăng tải, người đẹp đã trở thành Giám đốc Marketing của công ty nội thất có vốn đầu tư lên đến 150 tỷ đồng. Kèm với đó, Phương Nga cũng tung loạt ảnh tỏ rõ vẻ quyền lực, thần thái khi đi làm việc trên cương vị mới.