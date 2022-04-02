Lột xác sau cuộc lùm xùm tai tiếng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông báo tin vui bất ngờ, mặc 'tình cũ' ở ẩn chẳng thấy lộ diện

Hậu trường 02/04/2022 22:45

Giữa lúc những drama một thời đình đám của nàng hậu Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ được đào lại, người đẹp bỗng thông báo tin vui cho cộng đồng mạng mình được thăng chức trong công ty lớn.

Trong một tuần lễ trở lại đây, màn đối chất căng thẳng được ví như "phim điện ảnh" trên phiên toà của Hoa hậu Phương Nga bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại. Vào năm 2015, vụ kiện giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ khiến cả làng giải trí chấn động một thời gian dài. Hai năm sau khi bị tạm giam, Hoa hậu Phương Nga đã được tại ngoại và trở về cuộc sống thường nhật. Sau khi trở lại với cuộc sống mới người đẹp thường khiến công chúng xuýt xoa với vẻ đẹp cũng như thành công hiện tại mà mình đang có. Cô cũng thường hay góp mặt trong một số sự kiện giải trí hoặc của giới doanh nhân.

Mới đây, Hoa hậu Phương Nga vừa một phen khiến netizen càng tấm tắc khen ngợi khi thông báo được thăng chức mới trong công ty lớn. Theo như nàng hậu đăng tải, người đẹp đã trở thành Giám đốc Marketing của công ty nội thất có vốn đầu tư lên đến 150 tỷ đồng. Kèm với đó, Phương Nga cũng tung loạt ảnh tỏ rõ vẻ quyền lực, thần thái khi đi làm việc trên cương vị mới.

Lột xác sau cuộc lùm xùm tai tiếng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông báo tin vui bất ngờ, mặc 'tình cũ' ở ẩn chẳng thấy lộ diện - Ảnh 1
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông báo mình đã ở một cương vị mới trên FB cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đại gia Cao Toàn Mỹ nức danh trong giới công nghệ giờ đã lui về ở ẩn. Thông tin về vị đại gia 7x dường như không có sau bão tình ái với hoa hậu. Không ai biết Cao Toàn Mỹ hiện nay đang có cuộc sống ra sao sau thời gian kiện tụng thất bại. Trong khi Phương Nga tái xuất ngày càng xinh đẹp, nổi bật thì Cao Toàn Mỹ gần như "lặn mất tăm". 

Lột xác sau cuộc lùm xùm tai tiếng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông báo tin vui bất ngờ, mặc 'tình cũ' ở ẩn chẳng thấy lộ diện - Ảnh 2
Hoa hậu Phương Nga tỏ rõ một thần thái khác khi đã trở thành giám đốc - Ảnh: FB Trương Hồ Phương Nga

Chia sẻ với báo Lao Động, Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc.

Cô cũng cho biết thêm, bản thân vẫn sẽ tham gia ủng hộ các dự án nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ, nhưng để làm nghệ thuật phải có cái duyên.

Phương Nga không phải là người được đào tạo bài bản hay có định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu với nghệ thuật. Nếu có cơ duyên nào đó, cô sẽ tái ngộ.

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