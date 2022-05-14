Mọi điều cần biết về bộ phim tiểu sử 'Blonde' của Ana de Armas trong vai diễn Marilyn Monroe

Đối với ngôi sao Knives Out, quá trình trở thành Monroe đi kèm với những thách thức riêng.

Blonde, do Andrew Domink làm đạo diễn, bộ phim đã được phát triển từ năm 2010. Jessica Chastain và Naomi Watts trước đây đã gắn bó dự án phim trước khi Ana de Armas chính thức được chọn vào năm 2019.

Diễn viên người gốc Cuba chi tiết dành "ba tiếng rưỡi mỗi ngày để trang điểm ", thẽm nữa, "Tôi nghĩ rằng tôi thật sự đã khóc ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ tóc giả. Chắc có lẽ vì tôi cảm thấy khinh hãi. Nhưng tôi rất tự hào".

"Tôi đã phải hói đầu mỗi ngày, bởi vì những bộ tóc giả màu vàng", de Armas nói xuyên suốt buổi phỏng vấm với Bryndie vào tháng 3 năm 2021. "Marilyn đã trải qua các màu tóc vàng khác nhau từ màu vàng cho đến bạch kim, vì thế đối với những bộ tóc giả này thực sự làm rất đẹp, bạn không thể có bất kỳ mảng tối nào phía bên dưới, vì vậy chúng tôi đã phải đội một bộ tóc giả mỗi ngày từ trán đến toàn bộ đầu của tôi.

Ngôi sao "Deep Water" cũng bày tỏ ra rằng về sự hiểu biết sâu sắc mà cô có được khi cố gắng đặt mình vào không gian vũ trụ của Monroe.

Nữ diễn viên Blade Runner trước đây đã xác nhận rằng phải mất một thời gian mới có thể ghi điểm vào vai diễn này.

Dominik, về phần mình, trêu chọc rằng anh coi Blonde là “một trong mười bộ phim hay nhất từng được thực hiện” trước khi bộ phim tiểu sử được quay. "Về cơ bản đó là câu chuyện của mỗi con người, nhưng nó sử dụng một cảm giác liên tưởng nhất định mà chúng ta có với một thứ gì đó rất quen thuộc, chí thông qua việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông", anh nói với Collider vào năm 2016. "Nó mang tất cả những thứ đó và biến ý nghĩa của chúng ra bên trong, theo cách cô ấy cảm nhận, về cơ bản là cách chúng ta sống".

Anh ấy tiếp tục: “Đó là cách tất cả chúng ta hoạt động trên thế giới. Đối với tôi, nó dường như rất có tiếng vang. Tôi nghĩ rằng dự án có rất nhiều khả năng thực sự thú vị, về những gì có thể được thực hiện, về mặt điện ảnh. ”

Marilyn Monroe

Blonde dựa trên cuốn sách hư cấu của Joyce Carol Oates về cuộc đời của Monroe. Cuốn tiểu thuyết tập trung vào các mối quan hệ mà nữ diễn viên quá cố đã có trong suốt cuộc đời và sự lạm dụng mà cô ấy phải đối mặt.

Blonde được thiết lập chính thức ra mắt vào năm 2021. Bộ phim sẽ được đưa lên nền tảng Netflix năm 2022 nhưng vẫn chưa có thông báo phát sóng chính thức.

Adrien Brody, Bobby Cannavale, và Julianne Nichilson đều đã được chọn vào vai người thật từ cuộc đời của Monroe.