Các mỹ nhân xứ kim chi vừa Hát hay nhảy đẹp lại sở hữu body CỰC CHÁY khiến dân tình ĐỎ MẮT vì ghen tỵ

Lại thêm một gương mặt nữa khiến tôi cảm thấy bất ngờ khi bỗng nhiên có mặt trong bảng xếp hạng này. Thân hình của Rosé so ra thì cũng khá lý tưởng với eo thon, chân dài và độ mảnh mai vừa đủ chứ không quá đẫy đã như Soyou hay thanh mảnh như IU.

Rosé có những đặc điểm hình thể khiến người hâm mộ ghen tị như chiều cao lý tưởng (1,68m), hông nở, eo "con kiến" và chân dài. Không ít fan cho rằng nữ idol là hình mẫu mà các cô gái trẻ ngày nay hướng tới khi vừa có khuôn mặt xinh đẹp, vừa sở hữu body đỉnh và gu thời trang đời thường ấn tượng.

HyunA

Khi nhắc đến HyunA, nhiều người nghĩ ngay đến thân hình nóng bỏng và thần thái quyến rũ của cô nàng.



HyunA sở hữu vóc dáng đầy đặn và săn chắc, ít mỡ thừa.

HyunA từng khiến netizen xứ Trung "ná thở" với hình ảnh mới khe body cực kỳ xuất sắc của cô nàng. Vòng eo phẳng không chút mỡ thừa, lộ múi cơ 11 của HyunA cùng với vòng 1 "bốc lửa" càng khiến cho nữ thần Kbiz đẹp đến đáng ngưỡng mộ

Jessi

Jessi được biết đến với vóc dáng săn chắc nhưng cũng rất nuột.

Cô đang phá vỡ mọi rào cản về tiêu chuẩn sắc đẹp ở Hàn Quốc với thân hình khỏe khoắn thể thao và làn da rám nắng tuyệt đẹp.

Seolhyun

Thực đơn của cô nàng bao gồm ức gà, khoai lang, trứng sữa và các loại hạt.

Ngay từ khi mới ra mắt, Seolhyun luôn có mặt trong các bảng xếp hạng thân hình đáng mơ ước. Để duy trì được vóc dáng hoàn hảo, nữ thần tượng đã thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh cùng với việc chăm chỉ luyện tập.