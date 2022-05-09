Cố tình chọc thủng bao cao su của bạn trai vì lí do NGỚ NGẨN, người phụ nữ nhận cái kết KHÓ NGỜ

Thế giới 09/05/2022 05:18

Tòa án ở Bielefeld, miền Tây nước Đức ra phán quyết, một phụ nữ tội lạm dung tình dục và phải nhận 6 tháng tù treo vì cố ý phá hỏng bao cao su của bạn trai.

Khi đưa ra phán quyết, thẩm phán cho biết vụ án này là một trong những sự việc bất thường trong lịch sử pháp lý Đức, đại diện cho một trường hợp tội phạm lén lút nhưng lại do một phụ nữ thực hiện.

Cặp đôi thường xuyên gặp nhau để có những cuộc gặp gỡ thân mật từ đầu năm 2021. Tòa án cho biết người phụ nữ nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn với bạn trai  mà không được đáp lại.

Dù mang thai không thành công, cô này đã gửi một tin nhắn cho bạn trai qua  WhatsApp nói dối rằng cô ấy đang mang thai và thừa nhận đã phá hoại bao cao su.

Anh ta đáp lại bằng cách đệ đơn tố cáo cô. Người phụ nữ sau đó thừa nhận đã cố gắng thao túng bạn tình của mình.

Cố tình chọc thủng bao cao su của bạn trai vì lí do NGỚ NGẨN, người phụ nữ nhận cái kết KHÓ NGỜ - Ảnh 1
Người phụ nữ 39 tuổi được mô tả trước tòa là có quan hệ "trên mức tình bạn" với một người đàn ông 42 tuổi.

Tòa án không chắc chắn về tội cụ thể đối với người phụ nữ. Ban đầu, cô này phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm nhưng sau đó điều này được giảm xuống tội tấn công tình dục. Mặc dù các công tố viên và tòa án đã đồng ý tội ác đã được thực hiện, nhưng ban đầu vẫn có sự không chắc chắn về những gì cô ấy nên bị buộc tội.

Các thẩm phán đều nhất trí đây là một vụ phạm tội, song ban đầu không chắc sẽ buộc tội gì đối với người phụ nữ, vì chưa có tiền lệ. Sau khi cân nhắc tội danh hiếp dâm, họ đã giảm xuống tội tấn công tình dục, khi tìm thấy cụm từ "stealthing" trong một tài liệu luật. Thẩm phán Astrid Salewski, tòa án thành phố Bielefeld cho biết người phụ nữ đã bị kết án ngày 4/4.

Khi đưa ra phán quyết, thẩm phán cho biết vụ án này là một trong những sự việc bất thường trong lịch sử pháp lý Đức, bởi phạm tội "stealthing" do một phụ nữ thực hiện. Một báo cáo của Tạp chí Giới tính và Luật Columbia năm 2017 cho thấy stealthing - chỉ việc đàn ông hoặc phụ nữ bí mật tác động lên bao cao su - đang là một hiện tượng pháp lý mới.

Thẩm phán cho biết trong quyết định của mình: “Điều khoản này cũng được áp dụng trong trường hợp ngược lại. Bao cao su không thể sử dụng được mà người đàn ông không biết hoặc không được sự đồng ý của anh ta."

Tội lén lút thường xảy ra khi một người đàn ông bí mật tháo bao cao su trong lúc quan hệ mà không thông báo với đối phương. Quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp cố ý làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ.

Năm 2020, ở Anh, một người đàn ông bị kết tội hiếp dâm và 4 năm tù khi cố tình chọc thủng bao cao su trong khi quan hệ.

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