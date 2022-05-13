Nhìn lại nhan sắc ĐỈNH CAO của 3 hotgirl đời đầu 8x, 9x: Người bị gắn mác “bình hoa di động”, người đã yên bề gia thất cuộc sống như bà hoàng

Nhịp sống trẻ 13/05/2022 10:19

Dù là các hotgirl đời đầu nhưng các sao nữ này vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Hotgirl Mi Vân

Nhờ loạt hình xinh xắn, dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền duyên dáng mà năm 2005 - 2006 mà hot girl đời đầu Mi Vân nổi lên như 1 hiện tượng mạng xã hội.

Nhìn lại nhan sắc ĐỈNH CAO của 3 hotgirl đời đầu 8x, 9x: Người bị gắn mác “bình hoa di động”, người đã yên bề gia thất cuộc sống như bà hoàng - Ảnh 1
Mi Vân không dấn chân sâu vào showbiz như nhiều hot girl cùng thời. 

Trong quá khứ, cô từng xuất hiện trên vô số ấn phẩm báo chí dành cho tuổi teen, đồng thời làm mẫu ảnh cho nhiều trang tin tức. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đen láy cùng gương mặt bầu bí dễ thương đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng không ít người thuộc thế hệ cuối 8X – đầu 9X.

Năm 2010, Mi Vân kết hôn với thiếu gia Sài thành nhưng sau 2 năm cô quyết định trở thành mẹ đơn thân. Cuối năm 2018, cô bất ngờ thông báo tái hôn với bạn trai hẹn hò được 4 năm và hạ sinh em bé thứ 2.

Hotgirl Sam

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, là một trong những hot girl đời đầu đình đám của Sài thành. Sinh năm 1990, sắp sửa chạm ngưỡng tuổi 30, Sam vẫn giữ nguyên nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo và vô cùng trẻ trung. Là một gương mặt quen thuộc và đình đám, hot girl Sam đã khẳng định được tên tuổi trong nhiều lĩnh vực và đạt được những thành công nhất định sau 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Xuất phát điểm từ một hot girl, không chấp nhận việc bị gắn mác “bình hoa di động”, Sam đã nỗ lực để tỏa sáng hơn giữa showbiz. Sam lấn sân và rất thành công trong vai trò diễn viên với phim truyền hình và điện ảnh như “Cô Thắm về làng”, “Điệp vụ tình yêu”, Siêu sao siêu ngố”… Ngoài ra, nữ diễn viên còn được yêu mến với lối dẫn dắt duyên dáng trong nhiều chương trình truyền hình.

Nhìn lại nhan sắc ĐỈNH CAO của 3 hotgirl đời đầu 8x, 9x: Người bị gắn mác “bình hoa di động”, người đã yên bề gia thất cuộc sống như bà hoàng - Ảnh 2
Là một gương mặt quen thuộc và đình đám, hot girl Sam đã khẳng định được tên tuổi trong nhiều lĩnh vực và đạt được những thành công nhất định sau 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, ngoài những thành công trong sự nghiệp, Sam còn được biết đến là một đại gia thực thụ trong showbiz Việt. Cô là một mỹ nhân hàng hiệu thứ thiệt của Vbiz khi sở hữu hầu hết các mẫu túi đắt đỏ và mốt nhất, trong đó nhiều chiếc là hàng limited không phải ai cũng sắm được. Sam từng chi vài trăm triệu để mua những túi hermes, cùng rất nhiều những mẫu túi đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, Chanel… 

Nhìn lại nhan sắc ĐỈNH CAO của 3 hotgirl đời đầu 8x, 9x: Người bị gắn mác “bình hoa di động”, người đã yên bề gia thất cuộc sống như bà hoàng - Ảnh 3
Ở tuổi 30, Sam cũng chia sẻ đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cũng không ngại công khai đã có bạn trai.

Sam từng công khai đang sở hữu khối tài sản kếch xù, tiết lộ cô đang có trong tay 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ), vượt gấp đôi mục tiêu mà cô từng đặt ra cho mình. Ngoài hàng hiệu, Sam sở hữu một căn biệt thự khang trang tại quận 7 (TP HCM), xế hộp hạng sang. Nói về số tài sản” khủng”, Sam cho biết thu nhập của cô không đến từ việc đóng phim mà có được nhờ công việc kinh doanh từ khi mới 18 tuổi.

Tuy nhiên nữ diễn viên từ chối tiết lộ về danh tính người yêu. Sam nhiều lần chia sẻ đã đến tuổi kết hôn và xây dựng hình ảnh người phụ nữ của gia đình.

Hotgirl Tâm Tít

Với vẻ đẹp trong sáng, dễ thương, Tâm Tít là hotgirl đời đầu được nhiều người chú ý nhất. Cô là hotgirl sở hữu thân hình chuẩn và gương mặt đẹp nhất trong các hotgirl từ mắt, mũi, miệng đến gương mặt V-line. Các đường nét trên gương mặt cô đều rất hài hòa.

Chính nhờ việc sở hữu gương mặt đẹp và thân hình chuẩn mà Tâm Tít là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu quảng cáo, game online.

Nhìn lại nhan sắc ĐỈNH CAO của 3 hotgirl đời đầu 8x, 9x: Người bị gắn mác “bình hoa di động”, người đã yên bề gia thất cuộc sống như bà hoàng - Ảnh 4
Sau ồn ào tình cảm cùng với Thế Bảo – anh trai Bảo Thi, Tâm Tít đã yên bề gia thất với một thiếu gia Hà Nội.

Được biết, ông xã hotgirl Tâm Tít là một nguời khá lãng mạn. Anh khiến mọi người trầm trồ với clip cầu hôn với nến và hoa như trong phim Hàn. Mặc dù đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng Tâm Tít vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ. Cô cũng rất hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình với ông xã rất yêu chiều mình.

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