Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Không quá hở bạo như đàn chị Dương Mịch nhưng Nhiệt Ba cũng không ít lần khiến dân tình phải choáng váng vì vòng 1 căng tràn nảy nở. Những mẫu váy áo xẻ sâu, o ép vòng 1 khiến dân tình phải trầm trồ vì vóc dáng hoàn mỹ không góc chết của mỹ nhân Tân Cương.

Mỗi sự kiện, nữ diễn viên luôn mang tới cho khán giả sự mới mẻ, bất ngờ. Đó cũng là lý do công chúng luôn tò mò lần tới Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trang điểm, diện trang phục ra sao.

Cô được đánh giá là ngôi sao 9X có nhan sắc nổi bật nhất thời điểm hiện tại. Từ gương mặt, vóc dáng cho tới khí chất, khó có ai mà vượt qua được Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong 2 năm trở lại đây, nữ diễn viên chăm chỉ phủ sóng hình ảnh cùng hàng loạt tác phẩm đình đám Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự giao ký, An Lạc truyện. Sự nỗ lực của cô được công chúng ghi nhận và khen ngợi.

Trương Vũ Kỳ

Khi tham gia Mỹ Nhân Ngư, nhân vật của Trương Vũ Kỳ từng có lời thoại để đời: "Tôi vừa có tiền, vừa có thân hình hoàn hảo. Người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây sang Pháp. Anh thế mà lại bỏ tôi để đi theo một con cá à?". Netizen cho rằng lời thoại này không hề ngoa chút nào bởi thực tế, Trương Vũ Kỳ sở hữu số đo cực chuẩn.



Cô nàng cao 1,66m, chỗ cần to có to, chỗ cần nhỏ có nhỏ, tỷ lệ xứng với 2 chữ "hoàn hảo".