Top 3 mỹ nhân xứ kim chi sở hữu vòng 1 "ná thở", body không chỗ chê khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên

Loạt mỹ nhân xứ HÀn còn hấp dẫn cư dân mạng bởi hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 'khủng' của mình.
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DJ Miu
DJ Miu tên thật là Won Mi Ryeong sinh năm 1992 năm nay đã 30 tuổi. Trong giới DJ Hàn Quốc, ngoài Soda, vẫn còn một nữ DJ khác sở hữu vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa gợi cảm, nổi tiếng không kém, đó là DJ MIU.
Nhờ khả năng chơi nhạc cực hay cùng ngoại hình xinh đẹp, DJ Miu thường xuyên được mời tới các lễ hội âm nhạc
Mặc dù đã gần chạm ngưỡng 30 nhưng cô vẫn có mặt trong danh sách những DJ nóng bỏng của Hàn Quốc. Trái ngược với gương mặt ngây thơ, DJ Miu lại sở hữu vóc dáng nóng bỏng với số đo vòng một là 101cm.
Nhiều người hâm mộ Mi-Ryung cho biết, họ thực sự ngưỡng mộ nhan sắc và thân hình đồng hồ cát đẹp chuẩn mực của cô nàng. Mặc dù sở hữu bộ ngực căng tròn nhưng chân tay của nữ DJ vẫn rất thon thả cùng eo thon gọn, săn chắc, chân dài miên man.
"Cô giáo nóng bỏng nhất xứ Hàn" Park Hyun Seo
Park Hyun Seo (sinh năm 1988) được dân mạng đặt biệt danh "cô giáo nóng bỏng nhất xứ Hàn".
Rất nhiều cư dân mạng đã xuýt xoa, ghen tị rằng tại sao mình không được học tiết của cô giáo xinh đẹp này, một số thì lại nói đùa rằng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiết của cô giáo Park Hyun Seo được.
Nữ thần dương cầm Hàn Quốc
Bên cạnh tài năng âm nhạc thiên bẩm, cô nàng còn hấp dẫn cư dân mạng bởi hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 'khủng' của mình.
Ý thức được thân hình quyến rũ của mình, nên The Manon thường xuyên ưu ái những bộ bikini gợi cảm để khoe triệt để hình thể hấp dẫn. Chắc chắn không ít người phải ghen tị với bộ ngực đồ sộ của nữ nghệ sĩ.