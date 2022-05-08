Top 3 mỹ nhân xứ kim chi sở hữu vòng 1 "ná thở", body không chỗ chê khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên

DJ Miu tên thật là Won Mi Ryeong sinh năm 1992 năm nay đã 30 tuổi. Trong giới DJ Hàn Quốc, ngoài Soda, vẫn còn một nữ DJ khác sở hữu vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa gợi cảm, nổi tiếng không kém, đó là DJ MIU.

Mặc dù đã gần chạm ngưỡng 30 nhưng cô vẫn có mặt trong danh sách những DJ nóng bỏng của Hàn Quốc. Trái ngược với gương mặt ngây thơ, DJ Miu lại sở hữu vóc dáng nóng bỏng với số đo vòng một là 101cm.

Nhờ khả năng chơi nhạc cực hay cùng ngoại hình xinh đẹp, DJ Miu thường xuyên được mời tới các lễ hội âm nhạc

DJ Miu sở hữu vóc dáng chuẩn không kém gì người mẫu với vòng eo nhỏ tới khó tin, trong khi vòng 1 lại cực kỳ khủng bố

Nhiều người hâm mộ Mi-Ryung cho biết, họ thực sự ngưỡng mộ nhan sắc và thân hình đồng hồ cát đẹp chuẩn mực của cô nàng. Mặc dù sở hữu bộ ngực căng tròn nhưng chân tay của nữ DJ vẫn rất thon thả cùng eo thon gọn, săn chắc, chân dài miên man.

"Cô giáo nóng bỏng nhất xứ Hàn" Park Hyun Seo

Park Hyun Seo (sinh năm 1988) được dân mạng đặt biệt danh "cô giáo nóng bỏng nhất xứ Hàn".

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, vòng 1 'khủng' nữ giảng viên được xem là "động lực đến trường" của không ít sinh viên.

Rất nhiều cư dân mạng đã xuýt xoa, ghen tị rằng tại sao mình không được học tiết của cô giáo xinh đẹp này, một số thì lại nói đùa rằng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiết của cô giáo Park Hyun Seo được.



Nhờ ngoại hình và gu ăn mặc của mình mà chỉ từ một bức ảnh được học sinh chụp và lan truyền trên mạng xã hội, cô giáo đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người, hầu hết mọi người đều dành cho cô những lời khen có cánh.

Nữ thần dương cầm Hàn Quốc

Bên cạnh tài năng âm nhạc thiên bẩm, cô nàng còn hấp dẫn cư dân mạng bởi hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 'khủng' của mình.

Được biết nhờ sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính nghệ sĩ dương cầm này có tới hơn 84 ngàn người theo dõi trên tài khoản instagram.

Ý thức được thân hình quyến rũ của mình, nên The Manon thường xuyên ưu ái những bộ bikini gợi cảm để khoe triệt để hình thể hấp dẫn. Chắc chắn không ít người phải ghen tị với bộ ngực đồ sộ của nữ nghệ sĩ.