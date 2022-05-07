Các con giáp trời sinh ra đã là ĐỊNH MỆNH của đời nhau, cùng nhau xông pha mọi CHIẾN TRẬN

Tử vi nói rằng nữ tuổi Sửu có ưu điểm lớn là cần cù, chịu khó, làm gì cũng có quyết tâm rất hớn, khi chưa đạt mục đích, họ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Trong khi đó, nam tuổi Tỵ thông minh, chăm chỉ, biết chịu đựng khó khăn, gian khổ.

Nam tuổi Tỵ rất coi trọng, yêu thương gia đình và bạn đời. Vì vậy, sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ tốt về mặt tình cảm mà sự nghiệp của cả hai cũng thăng tiến, gia đình hạnh phúc, giàu có.

Hai con giáp này nếu kết thành một cặp, không chỉ hòa hợp về tính cách mà phong cách làm việc cũng giống nhau. Nữ tuổi Sửu không quá lãng mạn về tình cảm nhưng lại là cánh tay phải đắc lực, hỗ trợ cho bạn đời trong việc phát triển sự nghiệp đồng thời có thể quán xuyến việc gia đình.

Nữ tuổi Hợi và nam Tuổi Dậu

Người tuổi Hợi rất hướng ngoại, thích kết bạn, sinh ra đã là người thích ăn uống. Tuổi Dậu trùng hợp sao cũng có những nét tính cách y như vậy, họ cũng hướng ngoại, có rất đông bạn bè và có năng lực giao tiếp cực mạnh. Bởi vậy nên người tuổi Hợi và người tuổi Dậu rất dễ kết thân.

Quan điểm sống của họ tương đối thống nhất, cả hai còn có nhiều sở thích chung, thành ra chủ đề để trò chuyện, giao tiếp sẽ rất nhiều.

Người tuổi Hợi đôi khi hơi thất thường và tùy tiện, trong khi đó người tuổi Dậu lại bao dung và biết thấu hiểu hơn. Vì vậy, khi ở bên nhau, cả hai sẽ bù đắp cho nhau. Mối quan hệ giữa họ luôn bền vững, ổn định. Dù cũng có cãi vã đấy nhưng nó sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến tình cảm đôi bên đâu.

Nam tuổi Dần và nữ tuổi Hợi

Nam tuổi Dần thông minh, tháo vát, có ý chí, nghị lực kiên cường, giỏi lên kế hoạch nhưng khả năng thực hành không tốt. Con giáp này có thể đưa ra nhiều ý tưởng nhưng nếu không có người đốc thúc, giám sát thì khó hiện thực hóa.

Nữ tuổi Hợi ôn nhu, tỉ mỉ, sẽ luôn là người đồng hành, động viên, giúp sức cho người bạn đời. Khi sự nghiệp của đối phương gặp bế tắc, nữ tuổi hợi sẽ tìm cách giúp chồng sớm tháo gỡ vấn đề. Hơn nữa, tài vận của tuổi Hợi vốn rất tốt, ai lấy được con giáp này sẽ gặp may mắn về tiền bạc.

Sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ xứng đôi vừa lứa mà còn giúp thúc đẩy sự nghiệp của hai bên cùng phát triển.

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