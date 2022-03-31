Những nữ thần xứ Hàn có vòng 3 căng mọng, ăn mặc đơn giản cũng trở nên cực sexy, gây SỐT mỗi lần xuất hiện

Nhịp sống trẻ 31/03/2022 18:24

"Nữ thần vòng 3" gọi tên 3 cô gái sau của xứ sở kim chi, không chỉ xinh đẹp mà thân hình còn vô cùng gợi cảm.

Seol Hyun 

Những nữ thần xứ Hàn có vòng 3 căng mọng, ăn mặc đơn giản cũng trở nên cực sexy, gây SỐT mỗi lần xuất hiện - Ảnh 1

Cô nàng Seol Hyun nổi tiếng là mỹ nữ sở hữu thân hình nóng bỏng với 3 vòng cực chuẩn. Thân hình quyến rũ cùng gương mặt ưa nhìn, trở thành một trong những gương mặt hot trên các bộ phim truyền hình và cả quảng cáo.

Những bức ảnh của cô được đăng trên tạp chí hay poster đều khiến người hâm mộ trầm trồ khen ngợi vì sự nóng bỏng của cô.

Yura

Những nữ thần xứ Hàn có vòng 3 căng mọng, ăn mặc đơn giản cũng trở nên cực sexy, gây SỐT mỗi lần xuất hiện - Ảnh 2

Sở hữu chiều cao 1m70 đáng ngưỡng mộ, Yura từ lâu đã nổi tiếng với ngoại hình cuốn hút, tỷ lệ cơ thể đặc biệt với phần lưng ngắn cặp chân dài và đặc biệt là vòng ba căng tròn, đầy đặn.

Ngoài ra, Yura còn nổi tiếng về đôi chân săn chắc, khỏe khoắn, có đường nét hoàn hảo trong số các mỹ nhân Kpop khác. Cô còn được mệnh danh là nữ nghệ sĩ có số đo vàng với 3 vòng cực chuẩn. 

Kyung Ri

Những nữ thần xứ Hàn có vòng 3 căng mọng, ăn mặc đơn giản cũng trở nên cực sexy, gây SỐT mỗi lần xuất hiện - Ảnh 3

Kyung Ri sở hữu vóc dáng với đường cong hoàn hảo, chiều cao đáng ngưỡng mộ. Chính nhờ vậy nên cô nàng có thể dễ dàng diện bất cứ loại trang phục nào và đặc biệt là những bộ trang phục gợi cảm càng giúp cô tôn lên đường nét của mình.

Kyung Ri sở hữu thân hình tỉ lệ chuẩn với vòng 3 được đánh giá là hoàn hảo và dường như chưa bao giờ vắng mặt trong top những nữ thần có body nóng bỏng của Kbiz.

Top 3 "Nữ thần sân Golf" Hàn Quốc với nhan sắc cực đỉnh, body "siêu cháy" hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên

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3 nữ golf thủ này không chỉ khiến giới chơi golf điên đảo vì tài năng và nhan sắc mà còn làm cho chị em ganh tị bởi thân hình cực chuẩn, vòng nào ra vòng đấy.

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Từ khóa:   sao hàn mỹ nhân Hàn Quốc body sao Hàn

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