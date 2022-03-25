Top 3 "Nữ thần chuyển giới" từng gây chao đảo cộng đồng mạng bởi nhan sắc cực phẩm, body "chuẩn đét"

Mym Trần (sinh năm 1997), từng là một chàng trai có ngoại hình không mấy ưa nhìn, tóc ngóc cụt, da hơi đen và thân hình tương đối mũm mĩm. Vì khát khao làm con gái quá lớn, cô đã giấu gia đình tự đi giải phẫu chuyển giới để thay đổi cuộc đời mình.

9X chia sẻ quan điểm sống: "Hãy mặc kệ ai đã từng làm hại hay nói xấu mình, tất cả đều có luật nhân quả. Mình chỉ việc sống tốt và phấn đấu hơn mỗi ngày".

Sau khi công khai hình ảnh mới lên mạng xã hội, cô nhận được những nhiều luồng ý kiến, đả kích có, cảm thông có.

Với thân hình bốc lửa, chuẩn "vòng nào ra vòng đấy", hiện tại ngoài làm mẫu ảnh cô còn một KOL và Influencer. Nhìn thấy cuộc sống con gái tốt lên, gia đình cũng bắt đầu thông cảm và thay đổi suy nghĩ về thành quả mà con mình đang có hiện tại.

Không chỉ xinh đẹp mà cô còn rất giỏi giang. Mym có vốn ngoại ngữ rất tốt, đặc biệt là tiếng Anh, ngoài ra cô càng biết một chút tiếng Hàn.

Abbily Ngụy Nương - nam thần của quá khứ hóa mỹ nhân vạn người mê

Abbily Ngụy Nương là một ngôi sao mạng khá nổi ở Trung Quốc sở hữu lượng fan hùng hậu với những màn giả gái siêu đỉnh. Chính vì độ hot của cô nên khi cô thông báo phẫu thuật chuyển giới, từ khóa liên quan đến Abbily nhanh chóng lọt top thịnh hành trên nền tảng Sina Weibo, nhận được 6 triệu lượt xem.

Ít ai biết rằng, cô nàng xinh đẹp này từng khiến chị em say mê bởi vẻ ngoài lãng tử và cực đẹp trai khi trước khi quyết định phẫu thuật.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp không góc chết mà cô còn có thân hình bốc lửa khiến các nàng vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Hiện tại, trang có nhân của "hotgirl chuyển giới" có hàng chục ngàn người theo dõi.

Yoshi Rinrada - nhan sắc chuyển giới khiến bao cô nàng phải ganh tị

Thái Lan được biết đến như là vương quốc của sắc đẹp, nơi những cô nàng chuyển giới sở hữu nhan sắc không thua gì các hotgirl. Yoshi Rinrada là một trong những các tên khá hot trong số các người đẹp chuyển giới ở xứ sở Chùa vàng.

Với lợi thế chiều cao, thân hình cực nóng bỏng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt Vline ấn tượng, cô nàng khiến bất cứ người đối diện nào cũng phải "ngây ngất".

Cô cho biết từ năm 14 tuổi đã bắt đầu tiêm hormone nữ. Đến năm 18 tuổi, cô công khai ăn mặc nữ tính và quyết định phẫu thuật nâng ngực để có dáng dấp của thiếu nữ.

Ban đầu cô không nhập được sự đồng ý của gia đình, nhưng vì thương cô nên họ dần chấp nhận cô.

Yoshi Rinrada cũng chia sẻ thêm, nhan sắc hiện tại của cô đều là tự nhiên, không chỉnh sửa. Cô chỉ đeo niềng răng và khuôn mặt không có bất cứ sự "động chạm" của dao kéo.