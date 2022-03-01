Chẳng chờ dân mạng 'bóc phốt' nhan sắc thật trên sóng truyền hình, hot Tiktoker tự mình 'vạch áo cho người xem lưng' nhưng lại nhận được cơn mưa lời khen

Chẳng chờ bị dân mạng "bóc", hot Tiktoker này đã tự giác đăng clip lúc đi show của mình.

Cô nàng 9x Hoàng Kim Chi có lẽ là cái tên không còn xa lạ với mọi người trên nền tảng mạng xã hội hiện nay. Cô nàng Quảng Trị với nét đẹp khả ái thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Với hơn 900K lượt follow Tiktok và 40.000 lượt follow facebook. Không khó để nhận thấy thời gian gần đây rất nhiều hot Tiktoker lấn sân sang gameshow xuất hiện trên sóng truyền hình. Điều này đã làm rộ lên không ít màn so kè nhan sắc của các nàng Tiktoker.

Dù rất nhiều Tiktoker bị bóc nhan sắc thật trên sóng truyền hình và nhận lại những bình luận trái chiều. Thì mới đây, không để dân mạng bóc, Tiktoker Hoàng Kim Chi tự khui nhan sắc lúc lên truyền hình. Cô nàng đã đăng lại những khoảnh khắc khi xuất hiện tại show Chọn Ai Đây của mình và viết: "Chả hiểu sao tôi cứ cười các ông ạ".

Bất chấp việc không được căn chỉnh hay xài fitter "sống ảo", Hoàng Kim Chi vẫn giữ vững phong độ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng gu thời trang tiểu thư nền nã. Sau khi đăng tải bức ảnh tự ''bóc'' của mình, Hoàng Kim Chi nhận lại không ít bình luận từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều dành những lời khen ngợi cho cô nàng ''xinh từ trên mạng lên đến tivi'' Xinh đẹp và tài giỏi là 2 từ dùng để miêu tả về cô gái có tên Hoàng Kim Chi. Dù còn trẻ tuổi nhưng cô gái Sài Thành khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về những gì cô đã đạt được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-cho-dan-mang-boc-phot-nhan-sac-that-tren-song-truyen-hinh-hot-tiktoker-tu-minh-vach-ao-cho-nguoi-xem-lung-nhung-lai-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-452829.html