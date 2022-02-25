Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn

Nhịp sống trẻ 25/02/2022 16:06

Trước khi trở thành một giọng ca nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok, Pittu Quyên từng là thí sinh của chương trình Giọng hát Việt nhí – The Voice Kids 2014.

Diệp Hoàng Phương Quyên hay được gọi là “Pittu Quyên”, sinh năm 2001. Quyên đang là sinh viên năm 3 tại trường Nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô nàng được đông đảo bạn trẻ biết đến với giọng ca ngọt ngào cover những bản hit đình đám và hiện Pittu Quyên đang sở hữu gần 35 nghìn followers trên nền tảng xã hội Facebook.

Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 1
Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại, Pittu Quyên đang là một Hot TikToker trên mạng xã hội với hơn 150 nghìn lượt theo dõi. Các clip TikTok của cô đa phần là những bản cover ca khúc nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. 

Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 3

Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, Pittu Quyên đã từng bị trầm cảm vì ngoại hình. Cụ thể, khi phải dừng chân tại The Voice Kids, có rất nhiều lời ác ý đã nhắm vào cô bé như:" Xấu thế này bị loại là đúng", "Xấu thế đừng đi hát nữa"...

Với một đứa trẻ mười mấy tuổi đang được bảo bọc yêu thương trong vòng tay bố mẹ, khi hứng chịu những lời chỉ trích đó Pittu Quyên đã rất suy sụp. 

Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 4
Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 5
Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 6

Tuy nhiên, cô nàng đã lấy lại tinh thần rất nhanh chóng. Cô tìm động lực từ những anh chị đi trước, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng để thêm vững tâm lý. Ngoài ra, Pittu Quyên cũng chú ý tới việc chăm chút ngoại hình hơn. Chính vì thế hình ảnh của cô nàng bây giờ đã khác xưa rất nhiều, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều nhận được vô vàn lời khen. 

Dự định sắp tới của Quyên sẽ cố gắng trong công việc ca hát, học hỏi và cải thiện tốt về mọi mặt và tiến xa hơn để tương lai rộng mở hơn.

Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 7
Từ thí sinh The Voice Kids vụt sáng thành hot Tiktoker, Pittu Quyên từng bị trầm cảm vì ngoại hình, nếu không đi hát sẽ bán hột vịt lộn - Ảnh 8

 Ảnh: Tổng hợp, Internet

Từ khóa:   ngoại hình kém sắc TIkToker thí sinh

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