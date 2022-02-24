Xinh đẹp không thua kém bất cứ nàng WAGs nào nhưng vợ Hà Đức Chinh vẫn bị netizen chỉ trích vì lý do này

Được biết, Mai Hà Trang sinh năm 1998, đến từ Bắc Giang. Hà Trang là sinh viên ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Tuy không phải một cái tên nổi tiếng trên MXH nhưng Hà Trang cũng sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng sứ khiến cô nàng nổi bật không kém hot girl nào.

Chuyện tình của Hà Đức Chinh với nàng hot girl xinh đẹp Mai Hà Trang từng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Ngoài gương mặt xinh xắn, Hà Trang còn gây ấn tượng với vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Dù không quá cao nhưng dựa vào cách ăn mặc cũng như tạo dáng, đôi chân của cô bạn 20 tuổi này lúc nào trông cũng dài miên man. Vòng 1 đầy đặn, vòng 2 thon gọn cũng là vũ khí hút mắt người nhìn của bạn gái Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang công khai hẹn hò vào tháng 5/2019, đến nay đã được gần 3 năm. Trong suốt thời gian đó, cặp đôi yêu đương khá êm đềm, âm thầm chứ không hề ồn ào như những cặp đôi khác.

Trên mạng xã hội, bạn gái Đức Chinh mang hình ảnh hot girl trường mỹ thuật với tài năng vẽ ấn tượng, phong cách thời trang hiện đại, nhan sắc xinh đẹp, tính cách vui vẻ, dí dỏm.

Từng bị chỉ trích “đu bám” bạn trai “mắt híp”, Hà Trang từng bị chỉ trích là đu bám sự nổi tiếng của bạn trai. Từ khi công khai chuyện yêu đương với Hà Đức Chinh, Mai Hà Trang nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo sản phẩm thời trang, làm đẹp. Cô nàng hầu như dùng Instagram cá nhân để PR sản phẩm. Có người nói rằng vào Instagram của Hà Trang giống như vào tiệm tạp hóa với thập cẩm đủ loại mặt hàng.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Hà Trang không ngần ngại thể hiện tình yêu và hết lòng chăm sóc bạn trai. Trên trang cá nhân, cô bạn từng khoe nhiều bức vẽ bằng cọ màu về chàng cầu thủ quê Phú Thọ. Cô gái trẻ đã dần dần từng bước thay đổi suy nghĩ của số đông.