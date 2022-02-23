Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'!

Nhịp sống trẻ 23/02/2022 11:29

Vẻ gợi cảm của nữ tiếp viên hàng không Việt múa trên máy bay

Nổi tiếng nhờ đoạn clip hot mạng xã hội, nữ tiếp viên hàng không từng trổ tài múa cực đẹp trên máy bay đến nay vẫn khiến CĐM điêu đứng vì nhan sắc cực phẩm. Không ít netizen còn trêu vui rằng: "Nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn ba vòng, động tác múa điêu luyện, nữ tiếp viên hàng không đã cho các vị khách “rơi vào” trạng thái liêu xiêu trước khi chuyến bay bắt đầu".

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 1

Bên cạnh việc ngợi khen ngoại hình của nữ chính nhiều người cũng mong muốn tìm ra thông tin về nữ tiếp viên này cũng như hãng hàng không cô đang làm việc để bay thử.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 2

Không cần đợi lâu, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của cô gái xinh đẹp trong video nhanh chóng được tìm ra. Đó là Bùi Phương Lan - hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 3

Nhiều ý kiến cho rằng, Lan Phương có nét giống diễn viên Hạ Vi - bạn gái cũ của doanh nhân Cường đôla, đặc biệt là nụ cười như mùa thu tỏa nắng.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 4

Trên Facebook cá nhân, Phương Lan thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường rất xinh đẹp, sang chảnh.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 5

Ngoài công việc của một nữ tiếp viên hàng không, Phương Lan còn tham gia đóng MV ca nhạc. Cô nàng từng xuất hiện trong một MV nổi tiếng của ca sĩ Phí Phương Anh.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 6

Sở thích của nữ tiếp viên hàng không 9x là tập yoga, học múa và gặp gỡ bạn bè.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 7

Khả năng ngoại ngữ tốt, ngoại hình chuẩn đã giúp Phương Lan đạt được ước mơ của mình.

Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'! - Ảnh 8

Có niềm đam mê với các vùng đất mới, ưa dịch chuyển vì vậy Phương Lan đã quyết định gắn bó với công việc tiếp viên hàng không.

Ảnh: Tổng hợp, Internet, FBNV

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông

Quay loạt clip triệu view chê bai đàn ông gây phản cảm, cư dân mạng đang kêu gọi tẩy chay kênh của nữ idol ''tóp tóp''.

Xem thêm
Từ khóa:   clip nữ tiếp viên hàng không nữ tiếp viên hàng không nhan sắc cực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời