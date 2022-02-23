Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'!

Vẻ gợi cảm của nữ tiếp viên hàng không Việt múa trên máy bay
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Nổi tiếng nhờ đoạn clip hot mạng xã hội, nữ tiếp viên hàng không từng trổ tài múa cực đẹp trên máy bay đến nay vẫn khiến CĐM điêu đứng vì nhan sắc cực phẩm. Không ít netizen còn trêu vui rằng: "Nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn ba vòng, động tác múa điêu luyện, nữ tiếp viên hàng không đã cho các vị khách “rơi vào” trạng thái liêu xiêu trước khi chuyến bay bắt đầu".
Bên cạnh việc ngợi khen ngoại hình của nữ chính nhiều người cũng mong muốn tìm ra thông tin về nữ tiếp viên này cũng như hãng hàng không cô đang làm việc để bay thử.
Không cần đợi lâu, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của cô gái xinh đẹp trong video nhanh chóng được tìm ra. Đó là Bùi Phương Lan - hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều ý kiến cho rằng, Lan Phương có nét giống diễn viên Hạ Vi - bạn gái cũ của doanh nhân Cường đôla, đặc biệt là nụ cười như mùa thu tỏa nắng.
Trên Facebook cá nhân, Phương Lan thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường rất xinh đẹp, sang chảnh.
Ngoài công việc của một nữ tiếp viên hàng không, Phương Lan còn tham gia đóng MV ca nhạc. Cô nàng từng xuất hiện trong một MV nổi tiếng của ca sĩ Phí Phương Anh.
Sở thích của nữ tiếp viên hàng không 9x là tập yoga, học múa và gặp gỡ bạn bè.
Khả năng ngoại ngữ tốt, ngoại hình chuẩn đã giúp Phương Lan đạt được ước mơ của mình.
Có niềm đam mê với các vùng đất mới, ưa dịch chuyển vì vậy Phương Lan đã quyết định gắn bó với công việc tiếp viên hàng không.