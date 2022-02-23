Dân mạng phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của nữ tiếp viên hàng không múa trên máy bay, 'đòi' xin bằng được thông tin để 'bay thử cho biết'!

Nổi tiếng nhờ đoạn clip hot mạng xã hội, nữ tiếp viên hàng không từng trổ tài múa cực đẹp trên máy bay đến nay vẫn khiến CĐM điêu đứng vì nhan sắc cực phẩm. Không ít netizen còn trêu vui rằng: "Nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn ba vòng, động tác múa điêu luyện, nữ tiếp viên hàng không đã cho các vị khách “rơi vào” trạng thái liêu xiêu trước khi chuyến bay bắt đầu".

Bên cạnh việc ngợi khen ngoại hình của nữ chính nhiều người cũng mong muốn tìm ra thông tin về nữ tiếp viên này cũng như hãng hàng không cô đang làm việc để bay thử.