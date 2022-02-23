Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông

Nhịp sống trẻ 23/02/2022 07:40

Quay loạt clip triệu view chê bai đàn ông gây phản cảm, cư dân mạng đang kêu gọi tẩy chay kênh của nữ idol ''tóp tóp''.

Triệu Linh Trang (Chún) một hot TikToker mới nổi thời gian gần đây bởi những video Tik Tok giải trí và có phần nhạy cảm khi cố tình để lộ nội y bên trong ở quán quán bida hay ở ngoài đường phố. Cô nàng hot girl 2k3 đang có hơn 1 triệu lượt follow trên Tiktok, được dự đoán sẽ sớm soán ngôi của Gấm Kami, Quỳnh Alee, Lê Bống trong tương lai. 

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 1

Tiktok là mạng xã hội mang tính giải trí cao, được đông đảo giới trẻ quan tâm. Tuy nhiên Tiktok đã và đang trở thành “vùng đất” của hàng loạt những văn hóa phẩm độc hại khi người sử dụng bất chấp tất cả để “câu view”, nổi tiếng.

Những biến tướng trong việc xây dựng nội dung cho video giải trí rất dễ châm ngòi cho “trào lưu văn hóa độc hại” xuất hiện tràn lan.

Thời gian gần đây, hot Tiktoker Triệu Linh Trang (Sinh năm 2003, quê ở Thanh Hoá) được cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt video trên trang Tiktok cá nhân, chia sẻ quan điểm của cô về cánh mày râu.

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 2

Cụ thể, trong một video có 7,5 triệu view, cô này nói về ngoại hình đàn ông: "Con trai mà chỉ cao 1m7 thì... vứt".

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 3

Ở một clip khác hiện thu hút 1,8 triệu người xem, có nội dung nói về gia cảnh: "Nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng... nghèo quá".

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 4

Không chỉ dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị người khác, đằng sau những câu nói của Triệu Linh Trang còn là hành động bĩu môi tỏ ý khinh bỉ hay phủi tay, quay lưng bỏ đi.

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 5

Cách 10x Thanh Hóa chê bai cánh mày râu khiến nhiều anh chàng chỉ biết lắc đầu bó tay. Hiện cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc với nội dung clip kiểu này của idol "tóp tóp" Triệu Linh Trang. Dân tình còn đang đồng loạt kêu gọi report kênh của hot tiktoker này.

Hot TikToker mới nổi Triệu Linh Trang bị chỉ trích với loạt clip chê bai đàn ông - Ảnh 6

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hot TikToker Triệu Gia Linh hot girl

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