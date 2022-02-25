Mê mẩn nhan sắc của Hoa khôi sinh viên dẫn 'Chuyển động 24h'

Hoàng Hải Yến được khán giả biết đến là gương mặt MC xinh đẹp mới của bản tin thời tiết VTV.

Vốn là hoa khôi sinh viên, Hải Yến nhanh chóng gây ấn tượng bởi khuôn mặt khả ái, phong thái dẫn chuyên nghiệp. Trước đó, nữ MC từng ghi điểm khi dẫn Bản tin Thời tiết và bản tin Y tế 24h của VTV24 (nay đổi thành VTV Digital).