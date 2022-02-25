Mê mẩn nhan sắc của Hoa khôi sinh viên dẫn 'Chuyển động 24h'

BTV Hải Yến - gương mặt mới tinh của bản tin thời tiết từng là Hoa khôi năm 2015.
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Hoàng Hải Yến được khán giả biết đến là gương mặt MC xinh đẹp mới của bản tin thời tiết VTV.
Vốn là hoa khôi sinh viên, Hải Yến nhanh chóng gây ấn tượng bởi khuôn mặt khả ái, phong thái dẫn chuyên nghiệp. Trước đó, nữ MC từng ghi điểm khi dẫn Bản tin Thời tiết và bản tin Y tế 24h của VTV24 (nay đổi thành VTV Digital).
Hoàng Hải Yến xuất thân là sinh viên ngành kinh tế. Trước khi chính thức vào dẫn tại VTV, Hải Yến đã từng thi trượt một lần vào năm 2018.
Xuất thân từ sinh viên của chuyên ngành kinh tế của ĐH Kinh tế Quốc dân, nhưng vì đam mê với công việc MC truyền hình nên cô đã quyết tâm thi vào Đài truyền hình Việt Nam và mất 1 năm miệt mài đi casting và thi trượt.
Cùng chiêm ngưỡng thêm nhan sắc rực rỡ như đóa hoa này nhé!
Ảnh: Internet