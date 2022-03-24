Top 3 Hot Tiktoker được cho là "mỹ nhân với nhan sắc cực phẩm" khiến con dân "rụng tim" ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hoa Hanassi tên thật là Đào Lê Phương Hoa nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip vũ đạo cực điêu luyện và uyển chuyển.

Ngay cả khi diện lên mình những bộ đồ “kín đáo”, nữ dancer vẫn có thể toát lên được một vẻ đẹp gợi cảm, lôi cuốn.

Đào Lê Phương Hoa sở hữu một gương mặt khá “sexy”, quyến rũ, dáng cao, thanh thoát, chân dài. Ngoài ra cô còn tạo cho mình một phong cách thời trang rất ấn tượng và không đụng hàng với những hot girl khác.

Phương Hoa nhanh chóng được cộng đồng mạng săn đón nhờ những clip khoe vũ đạo nóng bỏng, sôi động và không kém phần chuyên nghiệp.

Lê Bống - "hotgirl phòng gym" khuấy đảo Tiktok

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh (sinh năm 1995), được biết đến là một Tiktoker có lượt follow "khủng bố", cô nàng còn tham gia đóng MV, làm Youtuber, làm mẫu ảnh.

Với thân hình "cực cháy", sau khi gia nhập cộng đồng Tiktok cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng trong giới trẻ.

Ít ai biết rằng, "hotgirl vạn người mê" này từng có cân nặng lên đến 70kg. Lên đại học, cô nàng nhận thấy được điều này không có ích cho sức khỏe của cô, chính vì vậy cô lao vào tập tành và có được thân hình "nóng bỏng tay" như hiện tại.

Lê Bống hiện đang sở hữu tài khoản tiktok với 6,6 triệu followers và và khoảng 108,7 triệu lượt thích.

Gấm Kami - GenZ cực cháy trên Tiktok

Cô nàng tên thật là Hồng Gấm, sinh năm 2000. Gấm Kami nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng nhờ tài năng đánh bi-a thần sầu của mình. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng kinh nghiệm đánh bi-a của cô khiến cánh mày râu phải lắc đầu chịu thua.

Ngoài là một nữ cơ thủ, Gấm Kami còn là mẫu ảnh. Với gương mặt thanh thoát, ưa nhìn và body "chuẩn vòng nào ra vòng đấy", cô không chỉ khiến các anh trai si mê mà còn khiến hội chị em phải ganh tị.

Gấm Kami còn ấm ủ dự định làm streamer trong thời gian tới, cùng chờ xem cô gái xinh đẹp này sẽ cho khán giả bất ngờ gì nhé.