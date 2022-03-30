Top 3 "Nữ thần sân Golf" Hàn Quốc với nhan sắc cực đỉnh, body "siêu cháy" hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên

3 nữ golf thủ này không chỉ khiến giới chơi golf điên đảo vì tài năng và nhan sắc mà còn làm cho chị em ganh tị bởi thân hình cực chuẩn, vòng nào ra vòng đấy.

Yoon Hyeon Ju - mỹ nhân golf vạn người mê

Yoon Hyeon Ju là một nữ golf thủ chuyên nghiệp cao 1m72 thu hút sự chú ý của mọi người nhờ vẻ đẹp sắc sảo, gi thời trang cực đỉnh và body gợi cảm của mình.

Hyeon Ju bắt đầu chơi golf vào năm 11 tuổi, cô nàng đã tham gia 10 cuộc thi ở mùa giải năm 2020. Cô nàng không chỉ nổi tiếng về khải năng đánh golf siêu đỉnh mà còn hấp dẫn người khác bởi phong thái tự tin và thân hình sắn chắc, đầy đặn, gương mặt sắc sảo không kém gì các ngôi sao.

Ahn So-hyun - quý cô xinh đẹp cùng trái tim nhân hậu

Cô nàng sinh năm 1995 được mệnh danh là "em gái quốc dân" bởi vẻ ngoài cuốn hút, thân hình chuẩn người mẫu và trái tim cực kỳ ấm áp.

Ahn So-hyun nổi tiếng có nụ cười ấm áp "làm tan đi mọi sự giá lạnh".



Được biết, Ahn So-hyun gần đây đã được bổ nhiệm làm đại sứ quan hệ công chúng cho Sở cảnh sát phía Nam Sejong.

Ma So-ra - nữ golf thủ có thân hình cực cháy

Masora, thành viên "quen mặt" của giải Golf nữ chuyên nghiệp Hàn Quốc (KLPGA), xuất thân từ đội tuyển quốc gia. Cô nàng không chỉ nổi tiếng về khả năng chơi golf "thần sầu" mà còn được yêu mến bởi ngoại hình "nữ thần".

Ma So-ra thỉnh thoảng hay đăng những tấm ảnh trong trang phục áo tắm hoặc trang phục gợi cảm để lộ body quyến rũ, ba vòng chuẩn đét của mình.





Tổng hợp từ nhiều nguồn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-nu-than-san-golf-han-quoc-voi-nhan-sac-cuc-dinh-body-sieu-chay-hop-hon-ngay-tu-cai-nhin-dau-tien-459072.html