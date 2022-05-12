Top 3 nữ streamer Việt xinh hết phần thiên hạ, body sexy bốc lửa vạn người mê

Nhịp sống trẻ 12/05/2022 05:38

Vừa chơi game giỏi, lại kiếm ra tiền, lại còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình bốc lửa.

Streamer Misthy

Misthy tên thật là Lê Thy Ngọc, là nữ streamer xinh năm 1995 sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cá tính. Cô là một trong những nữ streamer mới nổi trong thời gian gần đây và cũng là nữ streamer có lượng người theo dõi vô cùng đông đảo trên trang Facebook cá nhân. Có những lúc, số lượng người theo dõi của cô lên đến trên 50.000 người.

Top 3 nữ streamer Việt xinh hết phần thiên hạ, body sexy bốc lửa vạn người mê - Ảnh 1
Một lý do quan trọng giúp cô nhận được sự quan tâm cũng như yêu thích của cộng đồng người xem đó chính là khả năng tương tác tốt của Misthy với khán giả trong mỗi lần cô streamer.

Một lý do quan trọng giúp cô nhận được sự quan tâm cũng như yêu thích của cộng đồng người xem đó chính là khả năng tương tác tốt của Misthy với khán giả trong mỗi lần cô streamer.

Hơn thế nữa, khung giờ lên sóng của Misthy cũng rất ổn định, thường là vào khoảng thời gian từ 18h30 đến 22h mỗi ngày. Cũng có lúc, Misthy thay đổi không khí bằng cách mời những hotgirl trong các team game thủ nữ đền cùng livestream và trò chuyện.

Top 3 nữ streamer Việt xinh hết phần thiên hạ, body sexy bốc lửa vạn người mê - Ảnh 2
Misthy cũng thường pha trò chọc cười khiến khán giả vô cùng thích thú. Đó cũng chính là một phần lý do giúp streamer nữ Misthy càng thêm nổi tiếng.

Mèo Sao Hoả

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của nàng streamer kiêm TikToker Mèo Sao Hỏa nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình khi cô nàng thường xuyên quay video clip chung với anh chàng Long Men, một TikToker điển trai, hài hước.

Top 3 nữ streamer Việt xinh hết phần thiên hạ, body sexy bốc lửa vạn người mê - Ảnh 3
Dù được các fan "ship" nhiệt tình nhưng Mèo Sao Hỏa đã lên tiếng xác nhận cô nàng và Long Men chỉ là… "trên tình bạn, dưới tình yêu". 

Hiện tại Mèo vẫn đang "ế bền vững" nên các chàng trai còn chần chừ gì nữa mà không chớp lấy thời cơ?

Xuka Nhật Hoa

Nữ streamer Xuka, tên thật là Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1996.

Top 3 nữ streamer Việt xinh hết phần thiên hạ, body sexy bốc lửa vạn người mê - Ảnh 4
Cô là một gương mặt quen thuộc với những ai yêu thích LMHT, cô luôn sở hữu một lượng người xem và fan hâm mộ khổng lồ.

Lượng người xem trên kênh stream của cô rất cao mỗi khi livestream, ngoài ra, cô còn có hơn 70.000 lượt follow trên Facebook, không thể phủ nhận rằng Xuka là một trong những nữ streamer hot nhất Việt Nam hiện nay. Cô có sở thích hội họa và thường xuyên nghe nhạc trong lúc “chiến” LMHT. Cô chia sẻ mình rất ghét các loài bọ, đặc biệt là nhện.

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Nữ streamer Vyvan Le, sinh năm 1995 đang gây sốt cộng đồng game thủ, với ngoại hình quyến rũ đốn tim người xem, nhan sắc không hề kém cạnh khi được so sánh với Hana Bunny.

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