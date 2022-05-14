Loạt mỹ nhân xứ Trung sở hữu thân hình THIẾU SỨC SỐNG vẫn TẤP NẬP người theo đuổi vì nhan sắc "đỉnh chóp"

Sao quốc tế 14/05/2022 11:03

Không cần thân hình cò hương chuẩn như người mẫu nhưng một số sao Hoa Ngữ vẫn thường xuyên có mặt trong top mỹ nhân của Hoa ngữ và được vạn người mê.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng vẫn luôn được coi là mỹ nhân đại diện cho những cô nàng tròn trịa, thậm chí cư dân mạng còn đặt biệt danh cho cô là “Phạm mập mạp”. Cũng vì thân hình đẫy đà mà cô nàng liên tục vướng phải nhiều tin đồn mang thai do vòng 2 lộ rõ của mình.

Loạt mỹ nhân xứ Trung sở hữu thân hình THIẾU SỨC SỐNG vẫn TẤP NẬP người theo đuổi vì nhan sắc 'đỉnh chóp' - Ảnh 1
Thay vì tự ti và điên cuồng giảm béo, Phạm Băng Băng còn thường xuyên lấy trọng lượng của mình ra làm trò cười cho mọi người.

Tuy nhiên điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến vị trí hàng đầu của cô nàng trong bảng xếp hạng mỹ nhân.

Tưởng Hân cũng giống Phạm Băng Băng khi sở hữu vóc dáng cao nhưng khung xương lại lớn nên chỉ cần mất kiểm soát trọng lượng là lại bị chê béo. Tuy nhiên chưa bao giờ Tưởng Hân suy tính đến chuyện giảm cân, nhịn ăn trừ khi công việc yêu cầu.

Trong các bức ảnh thường ngày, mọi người dễ dàng nhận thấy bắp tay và vòng 2 của cô nàng khá đầy đặn. Dẫu vậy mỗi lần lên hình Tưởng Hân lại khiến mọi người phải xuýt xoa vì nhan sắc kiêu sa, đài các của mình.

Lâm Y Thần

Từng là nữ thần của rất nhiều người vì thân hình tròn trịa, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, Lâm Y Thần trở thành một trong những "nàng thơ" của dòng phim thần tượng tại Đài Loan. Những bộ phim như Thơ Ngây, Nàng Juliet Phương Đông, In Time With You...đều thu hút người xem vì vẻ đẹp của Lâm Y Thần và được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ Đài Loan.

Loạt mỹ nhân xứ Trung sở hữu thân hình THIẾU SỨC SỐNG vẫn TẤP NẬP người theo đuổi vì nhan sắc 'đỉnh chóp' - Ảnh 2
Thế nhưng cô nàng cũng từng khiến khán giả hoảng sợ khi từng xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt hốc hác, thiếu sức sống, thân hình gầy gò vì sụt cân nghiêm trọng.

Hình ảnh này cũng khiến khán giả hoài nghi liệu cô nàng mới mang thai, ốm nghén nên nhan sắc mới xuống cấp thế này sao!

Châu Tấn

Những năm trước đây, Châu Tấn miệt mài với sự nghiệp điện ảnh, chính vì lẽ đó mà thân hình của cô nhỏ nhắn và có phần gầy guộc. Sau cuộc hôn nhân với Cao Thánh Viễn, Châu Tấn lên cân thấy rõ.

Loạt mỹ nhân xứ Trung sở hữu thân hình THIẾU SỨC SỐNG vẫn TẤP NẬP người theo đuổi vì nhan sắc 'đỉnh chóp' - Ảnh 3
Không ít lần, cánh phóng viên vì thấy Châu Tấn "có da có thịt" mà phỏng đoán tin Châu Tấn mang bầu.

 Không thể phủ nhận rằng, trông Châu Tấn xinh đẹp và dịu dàng hơn khi cô lên cân.

Châu Tấn dẫn bạn trai tin đồn kém 13 tuổi về quê gặp phụ huynh, nghi sắp có tin vui?

Châu Tấn dẫn bạn trai tin đồn kém 13 tuổi về quê gặp phụ huynh, nghi sắp có tin vui?

Cách đây không lâu, một nhóm cư dân mạng đã phanh phui một loạt hình ảnh Châu Tấn và bạn trai tin đồn đang đứng chọn món trong một quán đồ uống ven đường ở quê nhà. Cư dân mạng đồn đoán rằng khó có thể nói rằng cả hai đã đến mức gặp mặt bố mẹ nhau?

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Từ khóa:   Châu Tấn Lâm Y Thần Phạm Băng Băng sao Hoa Ngữ sao châu Á

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