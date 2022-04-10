Sau đổ vỡ hôn nhân, Châu Tấn bất ngờ chia sẻ về kế hoạch tái hôn

Mới đây, nữ diễn viên đình đám Châu Tấn đã đưa ra quan điểm về việc lập gia đình sau đổ vỡ hôn nhân. Cụ thể, nàng"Đại hoa đán" cho biết cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại thật sự quá viên mãn nên cô quyết định sống độc thân suốt phần đời còn lại.

Sau chia sẻ của nữ diễn viên, không ít người vừa mừng vừa lo. Một số người cho rằng nàng Như Ý đã trải qua quá nhiều sóng gió và trắc trở trong tình yêu nên cô cần một bờ vai đủ vững chắc để nương tựa. Nhất là khi nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 50 với nhiều thứ phải lo về sức khỏe, công việc, tình yêu và gia đình. Bên cạnh đó, có nhiều khán giả mong Châu Tấn không tái hôn vì cô đã gặp nhiều nỗi đau liên quan đến hôn nhân và tình yêu.