Sau đổ vỡ hôn nhân, Châu Tấn bất ngờ chia sẻ về kế hoạch tái hôn

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về quan điểm lập gia đình của nữ diễn viên Châu Tấn.
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Mới đây, nữ diễn viên đình đám Châu Tấn đã đưa ra quan điểm về việc lập gia đình sau đổ vỡ hôn nhân. Cụ thể, nàng"Đại hoa đán" cho biết cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại thật sự quá viên mãn nên cô quyết định sống độc thân suốt phần đời còn lại.
Sau chia sẻ của nữ diễn viên, không ít người vừa mừng vừa lo. Một số người cho rằng nàng Như Ý đã trải qua quá nhiều sóng gió và trắc trở trong tình yêu nên cô cần một bờ vai đủ vững chắc để nương tựa. Nhất là khi nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 50 với nhiều thứ phải lo về sức khỏe, công việc, tình yêu và gia đình. Bên cạnh đó, có nhiều khán giả mong Châu Tấn không tái hôn vì cô đã gặp nhiều nỗi đau liên quan đến hôn nhân và tình yêu.
Công chúng nhận thấy Châu Tấn đã có địa vị khó ai bì được trong giới, cùng sự nghiệp phim ảnh đình đám. Nên cô có thể an tâm thực hiện ước mơ diễn xuất và đào tạo truyền nhân của mình và làm những điều mình thích là đủ. Châu Tấn là hiện nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Cô là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Ngoài ra, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc.
Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, đồng thời đạt vô số giải thưởng diễn xuất danh giá. Cô được mệnh danh là "Tam Kim Ảnh Hậu" sau khi trở thành diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại cả 3 giải thưởng danh giá nhất nền điện ảnh Hoa ngữ đó là giải Kim Mã (Đài Loan), giải Kim Kê (Trung Quốc) và giải Kim Tượng (Hồng Kông).
Vào năm 2014, Châu Tấn kết hôn với một diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa. Cuộc hôn nhân của cô kéo dài 6 năm, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của công chúng. Từ khi ly hôn, nữ diễn viên vướng phải nhiều tin đồn tình ái nhưng đến nay cô vẫn lẻ bóng, thường xuyên đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.