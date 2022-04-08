Hóa ra đây chính là toàn bộ sự thật về nàng “Kế Hậu” Châu Tấn

Sao quốc tế 08/04/2022 15:55

Châu Tấn được mệnh danh là một trong “Tứ đại Hoa đán”. Với diễn xuất chắc tay, nữ diễn viên là nỗi ám ảnh của không ít diễn viên học viện Bắc Kinh và trở thành quốc bảo của nền điện ảnh Hoa Ngữ. Từ khi "Hậu cung Như Ý truyện" bấm máy đã có không ít lời bàn tán xoay quanh về Châu Tấn cũng như trường bộ phim này.

Một trong vai diễn để đời của “Kế Hậu” trong “Hậu cung như Ý Truyện” cũng như bộ phim bà con “Hậu cung Chân Hoàn truyện” cũng dính không ít lời đồn thổi xoay quanh truyện hậu trường mà không biết thực hư ra sao. Hóa ra, những câu chuyện mà bấy lâu nay dân tình coi là sự thật thì người trong cuộc có khi còn chưa biết đến.

Hóa ra đây chính là toàn bộ sự thật về nàng “Kế Hậu” Châu Tấn - Ảnh 1
Kế hậu Ô Lạp Na Lạp Thị - Ảnh: Chụp màn hình

Châu Tấn từ chối lời mời đóng Chân Hoàn Truyện?

Đầu tiên, phải kể đến “lùm xùm” Châu Tấn vô cùng tiếc nuối khi từ chối lời mời đóng "Chân Hoàn Truyện". Cụ thể, trong buổi quảng bá cho bộ phim "Cao Lương Đỏ", khi được hỏi về tin đồn đã từng mời Châu Tấn góp mặt trong Chân Hoàn Truyện, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận rằng: “Tôi không hề mời cô ấy góp mặt trong bộ phim đó, dù trong đầu thỉnh thoảng cũng có cân nhắc muốn cô ấy diễn.”

Thật ra ban đầu vai “Hi Phi” được tác giả nguyên tác mời Thái Thiếu Phân (hoàng hậu Nghi Tu) đóng vai Chân Hoàn. Nhưng khi ấy, Thái Thiếu Phân đã có tuổi, thâm phần đang mang thai, rất nhiều chi tiết cô đều không thích hợp nhận vai. Thế nên cô đã từ chối vai diễn này mà nhận vai hoàng hậu Nghi Tu không cần quỳ gối. Cuối cùng, vai Chân Hoàn “vào tay” của nữ diễn viên Tôn Lệ. Hiển nhiên “nàng Như Ý” Châu Tấn lại trở thành con dâu tương lai của “mẹ chồng” Tôn Lệ.

Hóa ra đây chính là toàn bộ sự thật về nàng “Kế Hậu” Châu Tấn - Ảnh 2
Hoàng hậu Nghi Tu và Hi Phi Chân Hoàn - Ảnh: Chụp màn hình

Châu Tấn không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Kế hậu - Như Ý

Hóa ra đây chính là toàn bộ sự thật về nàng “Kế Hậu” Châu Tấn - Ảnh 3
Cảnh Như Ý chết trong phim - Ảnh: Chụp màn hình

 Lần thứ nhất được mời vào vai Kế Hậu, Châu Tấn đã vội từ chối vì đang bận rộn với các dự án lúc đó của bản thân. Thế nhưng, NSX Hoàng Lan vẫn quyết tâm đợi cái “gật đầu” của nàng Hoa đán. 

Một năm sau đó, phía ekip lại một lần nữa gửi kịch bản cho Châu Tấn, lúc này, nữ diễn viên cảm thấy đó là duyên nên đã đọc kịch bản và đồng ý gặp đoàn phim để trao đổi thêm về nội dung. Bên cạnh đó, NSX Hoàng Lan cũng chia sẻ thêm: “Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy Như Ý nên do Châu Tấn diễn, chúng tôi đã đợi cô ấy từ rất lâu rồi.”

Thật may mắn khi đến cuối cùng Châu Tấn đã nhận lời mời vai diễn vốn sinh ra dành cho cô. Vì quá tâm đắc bộ phim, Châu Tấn đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua lại 180 bộ trang phục của vai diễn Như Ý (trừ 2 bộ triều phục). Không những thế cô còn “lãi” thêm dàn fan hâm mộ đến từ dàn hậu cung Như Ý Truyện là Hà Hoằng San (Mai Tần) và “Du Phi” Trương Quân Ninh.

Châu Tấn đảm nhận vai Đôn Phi trong Hậu cung Như Ý Truyện?

Hóa ra đây chính là toàn bộ sự thật về nàng “Kế Hậu” Châu Tấn - Ảnh 4
Có lời đồn Châu Tấn diễn cả vai Đôn Phi  - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nguyên tác, nhân vật Đôn phi - Uông Phù Chỉ vốn xuất thân là cung nữ của Ỷ Mai viên, nhờ sở hữu gương mặt rất giống Như Ý nên cô được Du phi - Hải Lan cài vào hậu cung, mục đích muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Đôn Phi mà nhớ đến việc Như Ý đã từng tồn tại ở Tử Cấm Thành. Chính vì thế, Uông Phù Chỉ được vua Càn Long vô cùng sủng ái. Những ngày tháng Uông Phù Chỉ được sủng ái, Yến Uyển cũng phải chịu nhiều hù dọa. Nhiều năm về sau, Yến Uyển vì sợ hãi mà sinh ra tâm bệnh.

Thực ra, vai Đôn phi này ban đầu được do một diễn viên khác đóng và đã casting xong. Tuy nhiên, vì không phù hợp với diễn biến nội dung phim nên sau khi qua nhiều lần chỉnh sửa kịch bản, vai diễn này đã bị cắt bỏ trước khi quay. Trong một buổi phỏng vấn, NSX Hoàng Lan cho biết, đánh giá cao nhất của cô về vai nữ chính Như Ý trong phim chính là “sự khác biệt”. Theo cô, nếu nhân vật Như Ý đến cuối cùng có thể thành công đi vào lòng khán giả thì nó đã có ý nghĩa rất lớn.

Dù sự thật có là gì đi nữa thì “nàng hậu” Châu Tấn đã đưa bộ phim “Hậu cung Như Ý truyện đến một tầm cao mới trong lòng khán giả Đại Lục và thế giới.

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Từ khóa:   Châu Tấn Hậu Cung Như Ý Truyện Chân Hoàn Truyện Cbiz sao Hoa Ngữ

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