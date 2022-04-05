Nhan sắc xinh đẹp khiến người đời ghen tị, Châu Tấn vẫn nghĩ đến việc 'dao kéo' chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 05/04/2022 17:26

Châu Tấn từng nhận không ít ý kiến trái chiều về vẻ ngoài của mình, nên nữ diễn viên đã nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Châu Tấn "chạm ngõ" điện ảnh từ những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi, lối diễn xuất tự nhiên, cô lần lượt ghi được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như: Mùa quýt chín, Anh hùng xạ điêu, Hoạ bì… và trở thành một trong "tứ đại hoa đán" quyền lực, sánh vai cùng Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Do đó, người đẹp còn được phong tặng danh hiệu thần đồng diễn xuất, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hút khán giả trôi theo dòng cảm xúc của mình.

Những đường nét trên gương mặt Châu Tấn càng sắc sảo và mặn mà hơn. Chính vì thế, khi ngắm nhìn nữ diễn viên, cư dân mạng đều không ngớt xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng rỡ, xinh đẹp tuyệt trần của cô. 

chau tanNhan sắc xinh đẹp khiến người đời ghen tị, Châu Tấn vẫn nghĩ đến việc 'dao kéo' chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Nhan sắc gây ngỡ ngàng của Châu Tấn ở ngưỡng đôi mươi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mỹ nhân dù có quyến rũ đến mấy rồi cũng sẽ già đi và không thể thay đổi. Một số ngôi sao thử mọi cách để níu kéo thanh xuân, rất nhiều người nổi tiếng đã chi khoản tiền khổng lồ để duy trì sự trẻ trung của khuôn mặt. Châu Tấn cũng từng bộc bạch rằng cô đã bị rơi vào trạng thái lo lắng về tuổi tác. Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình và từng nghĩ đến việc chỉnh sửa.

chau tan 2
Vẻ ngoài của nữ diễn viên trong 'Hậu cung Như Ý truyện' gây xôn xao - Ảnh: Internet

Lý do bắt nguồn từ thời điểm vào vai nữ chính trong "Hậu cung Như Ý truyện", Châu Tấn đã nhận không ít ý kiến trái chiều về tạo hình của mình. Cụ thể, không ít người cho rằng cô nàng không thực sự phù hợp với hình ảnh Như Ý mới 15 tuổi ở phần đầu phim. Chính vì vậy, ngôi sao hạng A trong ngành giải trí xứ Trung cũng phần nào tự ti về nhan sắc, tuổi tác của mình. Cô mong muốn có một diện mạo mới trẻ trung hơn nữa nếu như kéo da mặt và can thiệp xoá cả bọng mắt.

chau tan 3
Nhan sắc của Châu Tấn càng sắc sảo và mặn mà hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nhiều trăn trở, nữ minh tinh lựa chọn sẽ không nghe theo số đông và tôn trọng vẻ đẹp thực sự của mình. Bỏ ngoài tai những lời chê bai hay bình phẩm tiêu cực, Châu Tấn vẫn tự tin tôn vinh nét đẹp tự nhiên của bản thân. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn luôn là một trong những "tượng đài nhan sắc" trong lòng công chúng. 

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

Gần đây, trong một chương trình thực tế, Châu Tấn đã chia sẻ những quan điểm và tiêu chuẩn về bạn diễn trong các dự án phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn nhan sắc Châu Tấn sao Hoa ngữ làng sao Đại hoa đán Cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh

Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba "đỉnh của chóp" nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba "đỉnh của chóp" nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?