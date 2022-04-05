Nhan sắc xinh đẹp khiến người đời ghen tị, Châu Tấn vẫn nghĩ đến việc 'dao kéo' chỉ vì lý do này

Châu Tấn từng nhận không ít ý kiến trái chiều về vẻ ngoài của mình, nên nữ diễn viên đã nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Châu Tấn "chạm ngõ" điện ảnh từ những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi, lối diễn xuất tự nhiên, cô lần lượt ghi được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như: Mùa quýt chín, Anh hùng xạ điêu, Hoạ bì… và trở thành một trong "tứ đại hoa đán" quyền lực, sánh vai cùng Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Do đó, người đẹp còn được phong tặng danh hiệu thần đồng diễn xuất, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hút khán giả trôi theo dòng cảm xúc của mình. Những đường nét trên gương mặt Châu Tấn càng sắc sảo và mặn mà hơn. Chính vì thế, khi ngắm nhìn nữ diễn viên, cư dân mạng đều không ngớt xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng rỡ, xinh đẹp tuyệt trần của cô.

Nhan sắc gây ngỡ ngàng của Châu Tấn ở ngưỡng đôi mươi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mỹ nhân dù có quyến rũ đến mấy rồi cũng sẽ già đi và không thể thay đổi. Một số ngôi sao thử mọi cách để níu kéo thanh xuân, rất nhiều người nổi tiếng đã chi khoản tiền khổng lồ để duy trì sự trẻ trung của khuôn mặt. Châu Tấn cũng từng bộc bạch rằng cô đã bị rơi vào trạng thái lo lắng về tuổi tác. Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình và từng nghĩ đến việc chỉnh sửa. Vẻ ngoài của nữ diễn viên trong 'Hậu cung Như Ý truyện' gây xôn xao - Ảnh: Internet Lý do bắt nguồn từ thời điểm vào vai nữ chính trong "Hậu cung Như Ý truyện", Châu Tấn đã nhận không ít ý kiến trái chiều về tạo hình của mình. Cụ thể, không ít người cho rằng cô nàng không thực sự phù hợp với hình ảnh Như Ý mới 15 tuổi ở phần đầu phim. Chính vì vậy, ngôi sao hạng A trong ngành giải trí xứ Trung cũng phần nào tự ti về nhan sắc, tuổi tác của mình. Cô mong muốn có một diện mạo mới trẻ trung hơn nữa nếu như kéo da mặt và can thiệp xoá cả bọng mắt.

Nhan sắc của Châu Tấn càng sắc sảo và mặn mà hơn - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù nhiều trăn trở, nữ minh tinh lựa chọn sẽ không nghe theo số đông và tôn trọng vẻ đẹp thực sự của mình. Bỏ ngoài tai những lời chê bai hay bình phẩm tiêu cực, Châu Tấn vẫn tự tin tôn vinh nét đẹp tự nhiên của bản thân. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn luôn là một trong những "tượng đài nhan sắc" trong lòng công chúng.

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên' Gần đây, trong một chương trình thực tế, Châu Tấn đã chia sẻ những quan điểm và tiêu chuẩn về bạn diễn trong các dự án phim.

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