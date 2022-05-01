15 năm trước, Châu Tấn tạo kỳ tích 'bão giải thưởng' điện ảnh Trung Quốc, tới nay còn 2 người nữa nhưng chưa vượt mặt được cô

Cách đây 15 năm trước, Châu Tấn đã tạo ra kỳ tích cho nền điện ảnh Trung Quốc bằng 2 bộ phim Nếu Như Yêu và Suy Đoán của Lý Mễ. Sự “oanh tạc” của Châu Tấn trong lĩnh vực điện ảnh thì mình chắc hẳn không còn lạ lẫm với khán giả. Nữ diễn viên được mệnh danh là “Tam Kim Ảnh Hậu” sau khi trở thành ngôi sao điện ảnh Trung Quốc đầu tiên thắng giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải Kim Mã Đài Loan, Giải Kim Kê nội địa, Giải Kim Tượng Hong Kong.

Năm 2009 khi Châu Tấn giành được cúp Ảnh hậu Kim Kê, chính thức hoàn thành “bộ sưu tập” Tam Kim Ảnh hậu thì thời điểm đó là lúc mà nữ diễn viên tỏa sáng với 3 tác phẩm điện ảnh vô cùng xuất sắc trên màn ảnh rộng.

Trước khi chạm đến thành tích rất đỗi ấn tượng này, thực lực diễn xuất của Châu Tấn đã được khán giả công nhận và đánh giá rất cao. Chẳng phải hiển nhiên mà "nàng Như Ý" góp mặt trong danh sách Tứ đại hoa đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di , Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy .

Châu Tấn lọt vòng tranh giải Kim Tượng nhờ bộ phim Họa Bì lên sóng vào năm 2008. Trong phim, Châu Tấn vào vai một hồ ly Tiểu Duy tu luyện ngàn năm, để diễn tả được tính yêu của Tiểu Duy, Châu Tấn đã dành thời gian quan sát cuộc sống của Hồ Ly và cuối cùng Châu Tấn đã thành công khắc họa được sự mê hoặc đa nghi của một con hồ ly thành tinh.

Họa bì - Ảnh minh họa: Internet

Họa Bì đã ấn tượng thì màn thể hiện của Châu Tấn trong Phong Thanh càng xuất sắc hơn. Trong bộ phim này, Châu Tấn vào vai Cố Hiểu Mộng, bên ngoài nàng xinh đẹp tinh tế, nhưng kỳ thực sâu bên nhau lại là một bóng ma ẩn giấu. Để thể hiện sự phức tạp của vai diễn này, khi diễn xuất, lúc thì Châu Tấn tỏ ra sắc sảo, có khi lại mềm mỏng ôn thuận.

Phong Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Châu Tấn diễn “ăn miếng trả miếng” với Trương Hàm Dư, rồi cả “chị chị em em” với Lý Băng Băng… Tất cả những điều này đều được nữ diễn viên thể hiện vô cùng sống động, hèn chi khiến cho đông đảo khán giả phải cảm thán, dành cơn mưa lời khen cho diễn xuất của cô.

Năm 2009 có rất nhiều bộ phim điện ảnh lên sóng, và Phong Thanh chính là một trong những bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nhờ bộ phim này, Huỳnh Hiểu Minh, Tô Hữu Bằng đã thành công thoát khỏi danh hiệu “thần tượng”, đồng thời hai diễn viên chính là Châu Tấn và Lý Băng Băng cùng lần lượt lọt vào vòng tranh giải Ảnh Hậu của LHP Kim Mã.

Núi cao còn có núi cao hơn, và tác phẩm xuất sắc nhất của Châu Tấn trong năm 2009 giúp cô mang về cúp Ảnh hậu Kim Kê đó là Suy Đoán Của Lý Mễ. Châu Tấn vào vai một cô tài xế taxi tên Lý Mễ, người đã dành 4 năm trời để đi tìm bạn trai. Lý Mễ không chỉ đưa ảnh của bạn trai mình cho tất cả hành khách xem, mà thậm chí cô còn đọc thuộc lòng lá thư mỗi ngày do đối phương gửi đến.

Suy đoán của Lý Mễ - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình tìm kiếm bạn trai, Lý Mễ còn vô tình bị những kẻ buôn hàng gây khó dễ. Với cốt truyện vô cùng căng thẳng, Châu Tấn đã thành công thể hiện sự si tình đối với tình yêu, sự kiên cường đối với cuộc sống. Đặc biệt trong phân cảnh nữ diễn viên khóc ở cuối phim lại càng khiến mình cảm động hơn.

Không chiêu trò tạo sự chú ý, Châu Tấn ghi điểm trong lòng mình bởi sự chăm chỉ trong công việc, và diễn xuất thiên phú của mình. Có thể nói giữa giới giải trí Trung Quốc rối ren, Châu Tấn vẫn lặng lẽ tạo ra kì tích riêng, khiến công chúng nhớ mãi không quên và là một tượng đài diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ.

Tính đến hiện tại, có thêm Chương Tử Di và Châu Đông Vũ cũng gặt hái được thành tích này nhưng tài năng, thần thái vẫn chưa vượt mặt được ‘thiếu gia Châu Tấn’.