Rộ tin Châu Tấn 'góp mặt' trong bản điện ảnh 'Tân Thần Điêu Đại Hiệp' nhưng chỉ 'làm nền' cho diễn viên trẻ Hoàng Cảnh Du

Ngày 24/4, Oriental Daily bất ngờ đưa tin dự án điện ảnh Thần Điêu Đại Hiệp của đạo diễn Từ Khắc sau nhiều năm “đóng băng” chính thức được khai máy. Đây là tác phẩm được ấp ủ và chuẩn bị nhiều năm trời. Năm 2017, thông tin về bộ phim sẽ làm thành 3 phần đã được lan truyền rầm rộ. Thời điểm đó, đạo diễn Từ Khắc từng quyết tâm khẳng định sẽ đưa Thần điêu đại hiệp lên màn ảnh rộng.

Những cái tên đầu tiên được dự kiến sẽ là tuyến diễn viên chính của Thần Điêu Đại Hiệp bản mới bao gồm Hoàng Cảnh Du vai Dương Quá, Châu Dã vai Tiểu Long Nữ, Châu Tấn vai Hoàng Dung, Trần Khôn vai Quách Tĩnh, Trương Vũ Kỳ vai Lý Mạc Sầu và Trương Hàm Dư vai Hoàng Dược Sư,…

Ông đang tích cực tuyển diễn viên chính cho bộ phim, những cái tên kì cựu như Châu Tấn, Trương Vũ Kỳ, Lương Gia Huy, Trương Hàm Dư… sẽ tham gia vào dự án với vai trò diễn viên khách mời để tạo độ hot cho tác phẩm.

Không những thế, bộ phim cũng khiến khán giả bức xúc khi cố gắng “nhét” dàn ngôi sao thực lực vào tác phẩm với vai trò diễn viên khách mời để tạo danh tiếng cũng như cứu vớt diễn xuất “non nớt” của dàn diễn viên trẻ.

Đặc biệt, Oriental Daily tiết lộ Châu Tấn đang được mời đảm nhận nhân vật Hoàng Dung, vai diễn mà cô từng thể hiện rất thành công trong Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2003. Đây còn được xem là một trong những phiên bản Hoàng Dung xuất sắc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh đó, vai Quách Tĩnh của Thần điêu đại hiệp bản điện ảnh này đang nhắm cho tài tử Trần Khôn.

Ảnh minh họa: Internet

- Trừ nam nữ chính thì mọi thứ đều đáng mong chờ, nhất là sự góp mặt của dàn diễn viên phụ kì cựu.

- Không hiểu sao lại chọn Hoàng Cảnh Du và Châu Dã vào vai diễn viên chính luôn á, đang hóng mà nghe tên diễn viên chính hết muốn xem luôn.

- Phim của thầy Từ Khắc cực đỉnh mà khâu chọn diễn viên chán thiệt, trông hai người họ không hợp với phim cổ trang chút nào.

- Chưa thấy phim nào có dàn cameo chất lượng như phim này, mong chờ quá đi.

- Khán giả đến rạp chắc chỉ để xem dàn phụ, dàn cameo, chứ hai diễn viên chính thế này thì thật ngán ngẩm.

- Dàn cameo gánh còng lưng, công nhận Hoàng Cảnh Du có chống lưng khủng thật, đến Châu Tấn, Trần Khôn cũng phải làm nền…

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù liên tục thất bại khi làm lại các tác phẩm kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu: Hàng Long Thập Bát Chưởng (2021), Tân Lục Chỉ Cầm Ma (2022),… các nhà làm phim xứ Trung vẫn mạnh dạn tiếp tục triển khai dự án remake của bộ phim kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp.

Các khán giả mong chờ dự án sẽ chính thức được công chiếu trong thời gian sớm nhất.