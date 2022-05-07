Châu Tấn dẫn bạn trai tin đồn kém 13 tuổi về quê gặp phụ huynh, nghi sắp có tin vui?

Cách đây không lâu, một nhóm cư dân mạng đã phanh phui một loạt hình ảnh Châu Tấn và bạn trai tin đồn đang đứng chọn món trong một quán đồ uống ven đường ở quê nhà. Cư dân mạng đồn đoán rằng khó có thể nói rằng cả hai đã đến mức gặp mặt bố mẹ nhau?

Hình ảnh này đã xuất hiện cách đây một tháng tại một trung tâm mua sắm lớn ở Cù Châu, quê hương của Châu Tấn. Trong bức ảnh này, hai người đều rất giản dị, Châu Tấn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị người qua đường nhận ra. Tuy nhiên, là một đại hoa đán đình đám nhất nhì làng giải trí nên dù không quá nổi bật nhưng nữ diễn viên vẫn bị mọi người nhận ra . Hai người cùng nhau đứng gọi món trước quầy phục vụ một của quán trà sữa nhỏ. Ngoài ra còn có hai người thân khác là bạn bè đồng trang lứa của Châu Tấn.

Một năm trước, mối tình ngầm của Châu Tấn và Trác Việt bị phanh phui. Khi tin tức được đưa ra, nhiều người cho rằng thật khó tin. Dù thế nào thì Châu Tấn cũng là một siêu sao kì cựu hiếm có trong làng giải trí, danh tiếng của cô cũng rất cao. Tuy nhiên, Trác Việt lại không được nhiều người biết đến, anh là tay guitar của một ban nhạc MOSAIC, hai người gặp nhau khi tham gia show truyền hình "Summer of the Band" và chênh nhau mười ba tuổi. "Quốc bảo diễn xuất" Châu Tấn Tuy giữa họ có những khác biệt khác nhau nhưng xu hướng phát triển tình cảm của họ tương đối ổn định. Khi đó, cả hai cùng nhau đi ăn, dành cho nhau một bữa ăn rất thân mật và bị chụp ảnh. Sau khi ăn xong, hai người nắm tay nhau, Trác Việt còn nắm tay Châu Tấn bỏ vào túi của mình, trông rất ngọt ngào.

Trác Việt nắm tay Châu Tấn bỏ vào túi áo của mình trông rất tình cảm Sau khi điểm lại hội tình cũ của Châu Tấn, tin chắc rằng các bạn đều nhận ra điểm chung giữa Phác Thụ, Lý Á Bằng, Cao Thánh Viễn,... Đó đều là những người nổi tiếng, tài hoa và có quan điểm sống phóng khoáng. Thế mới thấy, bao năm nay, tiêu chuẩn chọn bạn đồng hành của Châu công tử chưa bao giờ là thấp cả. Phác Thụ - Châu Tấn Về Trác Việt, có thể danh tiếng của anh không so được với Châu Tấn, nhưng cũng là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm. Đặc biệt hơn nữa, anh có những điểm chung với bạn trai đầu tiên của nàng đại hoa. Đúng như người ta thường nói, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất, đi một vòng, Châu Tấn vẫn có chấp niệm với người đàn ông làm âm nhạc. Trác Việt - Bạn trai tin đồn của Châu Tấn Dù bức ảnh thân mật của hai người đã bị chụp lại nhưng Châu Tấn dường như chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này. Khi tham gia một chương trình truyền hình, khi được hỏi bài hát yêu thích của Châu Tấn là gì, cô ấy trả lời là bài hát "Câu chuyện mùa hè", đây cũng là bài hát đĩa đơn mới nhất của Trác Việt. Khi nói về bài hát, ánh mắt Châu Tấn tình cảm, ngượng ngùng như một cô gái đang yêu. Trong dịp Tết Nguyên đán, việc cả hai cùng về quê của Châu Tấn chắc hẳn sẽ đặc biệt có ý nghĩa khác thường, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe tin vui từ hai người.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Châu Tấn bất ngờ chia sẻ về kế hoạch tái hôn Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về quan điểm lập gia đình của nữ diễn viên Châu Tấn.

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