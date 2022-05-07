Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Trong đó, nhân vật Chu Dung do Tống Giai thể hiện ở Cuộc Đời Người (2022) đã gây ấn tượng mạnh với mình. Với diễn xuất tinh tế, Tống Giai lột tả xuất sắc hình tượng của nhân vật, đặc biệt là trong những cảnh khóc đầy xúc động.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Tống Giai đã “trình làng” tận 3 siêu phẩm trên màn ảnh nhỏ, đó là Cuộc Đời Người, Tiểu Xá Đắc và Sức Mạnh Đáng Gờm, bộ phim nào cũng khiến khán giả phải xuýt xoa về chất lượng.

Một nhân vật ích kỷ, dễ ghét như Chu Dung (Tống Giai có chia sẻ là bố mẹ cô sau khi xem phim thì không muốn nhìn mặt con trong 3 ngày liền) lại lọt vào top 4 “Vai diễn được khán giả yêu thích nhất” trong Cuộc Đời Người, là nhờ vào diễn xuất của người đẹp họ Tống.

Tôn Lệ

Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Hóa thân thành cô nàng kỹ sư Tô Tiêu trong Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ cũng có những cảnh khóc xuất thần trên màn ảnh. CĐM cho biết vì phân cảnh này, bà xã Đặng Siêu bị sưng mắt tận 2 ngày.

Trong những năm gần đây, Thành Phố Lý Tưởng là số ít tác phẩm về đề tài sự nghiệp được đánh giá cao trên màn ảnh Hoa ngữ. Mặc dù ở những tập đầu, Tôn Lệ có gây tranh luận về diễn xuất và nhan sắc nhưng “nhất tỷ” mảng truyền hình đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

Tuy nhiên, gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin, Đặng Siêu mượn danh từ thiện để tặng quà cho cấp trên. Từ đó, nam diễn viên có thể nhờ những người có chức có quyền hỗ trợ Tôn Lệ tranh giải Bạch Ngọc Lan. Dù chỉ là lời đồn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng Tôn Lệ và sự công bằng trao giải thưởng Bạch Ngọc Lan.

Châu Tấn

Châu Tấn - Ảnh: Internet

Châu Tấn cũng góp mặt trong danh sách này với bộ phim Tiểu Mẫn Gia. Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của cô với tài tử Huỳnh Lỗi sau 20 năm và được khán giả hết sức mong ngóng.

Về diễn xuất thì nàng “tam kim ảnh hậu” chưa bao giờ khiến mình phải thất vọng cả, dễ dàng đưa khán giả vào mạch cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, hơi tiếc nuối là nhân vật Lưu Tiểu Mẫn do cô thể hiện lại là một người phụ nữ tuổi trung niên có tính cách khá “nhạt”, không có nhiều phân cảnh cao trào cho lắm. Thế nên, dù diễn xuất miễn chê nhưng Châu Tấn vẫn có phần bị lép vế trước 1 nữ phụ của Tiểu Mẫn Gia cũng có tên trong danh sách này.

Viên Tuyền

Viên Tuyền - Ảnh: Internet

Mùa Gặp Gỡ - tác phẩm của Chính Ngọ lên sóng trong năm 2022 đã khép lại với cốt truyện “cẩu huyết” tới mức “thoát vòng”. Trong đó, Viên Tuyền với vai diễn Ninh Hựu – một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, biết bị người bên gối phản bội nhưng vẫn cố “lừa mình dối người” để giữ cho gia đình trọn vẹn được coi là “điểm sáng” của cả bộ phim.

Vốn là nữ diễn viên thực lực của showbiz Hoa ngữ, Viên Tuyền khiến mình phải xuýt xoa với lối diễn xuất đầy sức dãn, khiến khán giả cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Mình nghĩ là với tác phẩm này, Viên Tuyền sẽ là đối thủ “nặng ký” trong đường đua Bạch Ngọc Lan.

Diêm Ni

Diêm Ni - Ảnh: Internet

Góp mặt trong bộ phim Phá Vây, Diêm Ni khiến mình phải “bắn tim” liên tục khi hóa thân thành nữ quản lý giàu cảm xúc Thạch Hồng Hạnh. Quả không hổ danh là nữ diễn viên từng được “quốc sư” Trương Nghệ Mưu khen ngợi.

Theo thông tin thì đạo diễn Phá Vây cũng dành những lời có cánh khi nói về Diêm Ni đó nha! Ông cho biết: “Cô nàng Thạch Hồng Hạnh do Diêm Ni thể hiện khiến tôi phải khiếp sợ. Lúc chọn diễn viên, tôi đã điểm danh yêu cầu mời Diêm Ni đấy!”.

Nhan Bính Yến

Nhan Bính Yến - Ảnh: Internet

Sau khi lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê vào năm 2007, Nhan Bính Yến liên tục khiến “mọt phim” được mãn nhãn với những tác phẩm “chất hơn nước cất”, nỗ lực đột phá diễn xuất của bản thân. Cuối năm 2021, nữ diễn viên “trình làng” bộ phim Đối Thủ và gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn Đoạn Nghênh Cửu do cô thể hiện được netizen đánh giá là thuộc số ít nhân vật “bạo đỉnh” (cực kỳ thành công) trên màn ảnh trong những năm gần đây.

Đàm Trác

Đàm Trác - Ảnh: Internet

Ngẫm lại thì dàn diễn viên của Đối Thủ toàn những cái tên thực lực, chẳng có ai “kéo chân sau” cả. Bên cạnh Nhan Bính Yến, Đàm Trác cũng được khen nức nở vì lột tả xuất sắc cảm xúc của nhân vật.

Nghe giang hồ đồn thổi thì trong quá trình ghi hình, nữ diễn viên Diên Hi Công Lược đã đưa ra nhiều lời gợi ý thú vị để khiến hình tượng nhân vật Đinh Mỹ Hề do cô thể hiện càng trở nên hoàn thiện hơn.

Hải Thanh

Hải Thanh - Ảnh: Internet

Góp mặt trong bộ phim cực hot hit Tâm Cư, Hải Thanh chinh phục khán giả với diễn xuất “đỉnh chóp”. Vào vai người phụ nữ khốn khổ vì vấn đề nhà cửa (loại vai diễn này đã có khá nhiều trên màn ảnh) nhưng Hải Thanh lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Đặc biệt, khi đối diễn với Thị hậu Bạch Ngọc Lan Đồng Dao, Hải Thanh đã hoàn toàn “át vía” đồng nghiệp, giật hết cả spotlight.

Ân Đào

Ân Đào - Ảnh: Internet

Chẳng hề nghi ngờ gì nữa, Ân Đào là nữ diễn viên đầu tiên “bạo hồng” trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2022 này. Vai diễn Trịnh Quyên có nhiều đau khổ, góc khuất do cô thể hiện trong Cuộc Đời Người thực sự quá đỗi thành công, khiến netizen khen không dứt miệng. Không hổ danh là mỹ nhân 7X đầu tiên của Cbiz ôm trọn các cúp Thị hậu danh giá mảng truyền hình (gồm Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan).

Trong danh sách đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan năm nay, Ân Đào đang là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên các diễn đàn giải trí.

Tần Hải Lộ

Tần Hải Lộ - Ảnh: Internet

Dù chỉ là nữ phụ trong Tiểu Mẫn Gia nhưng Tần Hải Lộ lại gây được ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo người xem. Nàng Ảnh hậu này đã chứng minh rằng cô có thể “cân” được đủ loại vai diễn, chẳng “ngán” bất cứ hình tượng nào trên màn ảnh

Ngoài diễn xuất tuyệt vời thì việc nhân vật được xây dựng thú vị, cuốn hút mới là yếu tố lớn khiến Tần Hải Lộ qua mặt Châu Tấn, nhận được nhiều sự yêu thích trong Tiểu Mẫn Gia. Hi vọng trong thời gian tới, chị đẹp này sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa.