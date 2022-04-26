Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu?

Sao quốc tế 26/04/2022 14:43

Sau tin đồn ăn chặn từ thiện, cái tên Tôn Lệ trở thành hotsearch trên các lượt tìm kiếm.

Dù đã 10 năm kể từ ngày Chân Hoàn Truyện tung hoành ngang dọc khắp châu Á, đến nay, bộ phim đã trở thành chuẩn mực cho nhiều những tác phẩm cổ trang khác. Mới đây, một sự việc xảy ra khiến những người yêu thích Chân Hoàn Truyện tỏ ra vô cùng lo lắng.

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể, sáng ngày 25/4, tên của Tôn Lệ, nữ diễn viên vào vai Chân Hoàn trong phim, bất ngờ xuất hiện trên Hot search Weibo. Trước "hiện tượng lạ" trên, khán giả ngơ ngác vì không hiểu lý do gì khiến Tôn Lệ bị réo gọi.

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin, Đặng Siêu mượn danh từ thiện để tặng quà cho cấp trên. Từ đó, nam diễn viên có thể nhờ những người có chức có quyền hỗ trợ Tôn Lệ tranh giải Bạch Ngọc Lan. Cộng đồng mạng còn suy đoán rằng Tôn Lệ sắp bị cho "bay màu" sau nghi vấn không minh bạch trong việc nhận quyên góp cho thành phố Thượng Hải?

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thế nhưng khi nhấp vào tên của Tôn Lệ, hầu hết các bài đăng đều liên quan đến bộ phim Chân Hoàn Truyện. Cộng đồng mạng "dở cười dở khóc" với tình huống này.

- Làm ơn đi, từ lần sau đẩy hot search thì xin hãy thêm một hai chữ nữa vào. Chứ để có hai chữ trong tên thế kia làm người hâm mộ xôn xao hết cả thế này thì dở.

- Chân Hoàn Truyện xin đừng gặp phải chuyện gì, tôi không cho phép, khán giả không cho phép.

- Hú hồn tưởng nương nương sắp "lên thớt", thế mà nhấp vào chỉ thấy toàn về Chân Hoàn Truyện. Làm hoang mang thật sự luôn đó, ai đẩy hotsearch mà chẳng có tâm gì hết vậy.

- Ai tạo hotsearch mà vô duyên quá vậy, không đầu không cuối thì ai mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người qua đường lại tưởng có biến đem tin này đi rêu rao thì phải làm sao đây.

- Chân Hoàn Truyện là tường thành rồi mà, xin đừng gặp phải chuyện gì, chứ không thì biết lấy phim đâu để cày lại bây giờ.

 

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, hotsearch vẫn tiếp tục được đẩy cao trên Weibo, trong khi những người yêu thích Tôn Lệ cùng bộ phim hiện đang tỏ ra hết sức lo lắng trước thông tin.

 

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