Bật mí các cách phối đồ cho những nàng có thân hình mũm mĩm đáng yêu, bạn nên thử

Các cô nàng mập mạp thường bị khuyết điểm về bắp chân to, đùi ếch nên khi chọn quần ống rộng thì hãy nên lựa chọn những chiếc quần dài ngang đầu gối hoặc qua đầu gối. Hoặc bạn cũng có thể chọn những chiếc quần ống rộng kẻ sọc để tạo cảm giác thon gọn hơn.

Bạn không nên chọn những chiếc quần ống rộng bó hông vì sẽ tạo cảm giác lộ vòng 3 phì nhiêu. Thay vào đó, bạn nên chọn những loại quần ống rộng dáng suông và có độ rộng vừa phải. Đối với quần ống rộng thì bạn có thể kết hợp với áo thun basic cơ bản, áo sơ mi hoặc áo len tùy theo sở thích và mục đích của mình.

Đây là item thứ 2 mà người lùn mập không nên bỏ qua khi lựa chọn phong cách thời trang của mình. Bởi cách phối đồ cho người lùn mập này là sự kết hợp hoàn hảo nhất để bạn cải thiện vóc dáng của mình được thon gọn và nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Style cho người mập này sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. Bởi kiểu trang phục này không chỉ chỉn chu, lịch sự mà nó còn giúp bạn cải thiện được vóc dáng có phần lùn mập của mình.

Chỉ cần kết hợp với giày cao gót là bạn đã có bộ trang phục cho người béo lùn hoàn hảo nhất. Kiểu trang phục này cũng rất dễ phối đồ khi nó có thể kết hợp với nhiều loại quần áo khác. Do vậy, khi sắm đồ cho mình, bạn đừng quên bỏ qua những kiểu quần áo dành cho người mập lùn này.

Quần cạp cao với áo croptop nữ

Quần cạp cao bạn có thể chọn quần jean hoặc hoặc quần vải. Quần sẽ giúp cho đi phần bụng dưới nhỏ lại, ôm sát lên phần eo khiến cho eo trông nhỏ hơn. Phần ống rộng sẽ không làm lộ lên khuyết điểm đôi chân to mà trông còn cao lên hơn rất nhiều. Chiếc áo croptop sẽ là điểm nhấn của bộ trang phục này. Phần eo thon gọn, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng và bớt nặng nề hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Váy suông kết hợp với gile/ áo khoác

Người có thân hình mập thường lựa chọn váy suông với các màu tối giản để trông gầy hơn. Nhưng nếu trường hợp có chiều cao khiêm tốn thì đấy lại làm cho bạn trông lùn hơn rất nhiều. Vì vậy, để phá cách bạn hãy mặc thêm một chiếc gile cách điệu ở bên ngoài. Mùa đông thì thay vào đó có thể khoác thêm áo ngắn kiểu lông hoặc nỉ.

Đầm đen

Màu đen sang trọng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn để vừa che đi khuyết điểm của cơ thể và vừa đủ lịch sử để đi ăn cưới hay các bữa tiệc quan trọng. Ngoài màu đen thì bạn có thể chọn các gam màu tối sẫm như: tím than, xanh đen, xám đen,… Với những váy tông sẫm màu thì bạn có thể kết hợp với với một đôi giày cao gót cùng tông đơn giản sẽ làm nổi bật thần thái sang trọng của bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Mix chân váy chữ A với áo phông

Ảnh minh họa: Internet

Áo phông trẻ trung, năng động sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với chiếc váy chữ A. Bạn không cần phải mặc những chiếc áo phông cầu kì mà có thể lựa chọn những chiếc áo đơn giản vừa vặn là được nhé. Với set đồ này, chân váy chữ A sẽ che đi nhiều khuyết điểm phần chân và áo phông sẽ không để lộ nhiều mỡ thừa phần bụng. Và đừng quên kết hợp thêm một chiếc túi xách nhỏ thêm phần nữ tính bạn nhé.