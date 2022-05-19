2 Hotgirl xứ Lạng được cộng đồng mạng réo tên vì sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh, body 'hết nước chấm'

Hot girl sinh năm 2002 đến từ Lạng Sơn, Linh Chi sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng

Sau một năm được biết đến nhờ tấm ảnh thẻ, ngoại hình và cuộc sống của Linh Chi có nhiều thay đổi, cô nàng ngày càng xinh đẹp và gợi cảm hơn.

Khác với hình ảnh nữ sinh với áo sơ mi trắng, Linh Chichan hiện tại đã trưởng thành hơn đặc biệt là về phong cách thời trang.

Mới đây, hotgirl10x gây chú ý khi diện váy body tôn dáng, có chi tiết cut-out ở vòng 1 vô cùng gợi cảm.

Hình ảnh mới của Linh Chichan nhanh chóng hút like, chia sẻ và bình luận, hầu hết đều dành lời khen cho cô nàng.





Ngoài việc sở hữu nhan sắc nổi bật Linh Chi còn gây ấn tượng với thành tích học tập tốt. Cô từng đạt giải Ba quốc gia cuộc thi Toán trên Internet.

Không những thế mà cô còn được nhận các hợp đồng quảng cáo, đóng MV, làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu thời trang.

Hiện tại cô còn là gương mặt nổi tiếng trong làng game Việt với vai trò streamer và thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.



2.Trần Thu Trang (Trang Lucy)



Sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng

Sinh năm 2001, hiện là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với ngoại hình nổi bật, Trang là một trong những mẫu ảnh được nhiều nhãn hiệu "chọn mặt gửi vàng" và còn là một streamer, reviewer có tiếng đến từ Lạng Sơn.

Trên trang cá nhân, nữ streamer theo đuổi vẻ đẹp quyến rũ nhưng không quá phản cảm.

Là một cô gái năng động và luôn biết điểm mạnh ngoại hình của bản thân nên Thu Trang không ngại theo đuổi phong cách thời trang ấn tượng, cá tính

Do muốn tự lập nên từ lớp 7 Trang đã từng kinh doanh online, tự tìm tòi mọi thứ. Ngoài niềm đam mê với nhiếp ảnh, chụp hình, Trang Lucy còn đam mê du lịch, thích khám phá những địa danh nổi tiếng trên đất nước và muốn được đặt chân đến nhiều quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..





Thu Trang muốn hướng tới hình mẫu người phụ nữ tự chủ về kinh tế và công việc. Cô nhận thấy tuổi trẻ sẽ phải gặp gỡ nhiều, va chạm hay thất bại nhưng phải luôn lấy đó làm những bài học, biết đúng biết sai.