Top 3 gái xinh "mặt búng ra sữa" nhưng body rực lửa, mỗi lần thả dáng sương sương khiến ai nấy đều xuýt xoa

Tính tình chân chất, tốt bụng và hiếu thảo, Ngô Tiệp An còn được xem là hình mẫu bạn gái trong mơ của nhiều chàng trai.

Nhiều fan hâm mộ của Tiệp An nhận xét, cô nàng đúng chuẩn hình mẫu hot girl "mặt học sinh, thân hình phụ huynh".

Với khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ, đẹp trong sáng thanh thuần, Tiệp An đốn gục trái tim của nhiều chàng trai.

Bộ váy giúp Ngô Tiệp An vừa khoe được vòng một đầy đặn vừa khoe được bờ vai gầy mong manh

Phong cách thời trang của Ngô Tiệp An biến hóa đa dạng, lúc thì ngọt ngào, dịu dàng. Lúc lại mạnh mẽ, cá tính.

Chiếc áo quây trễ vai giúp hot girl Ngô Tiệp An vừa trẻ trung vừa gợi cảm

Uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây là phương pháp tự nhiên mà Ngô Tiệp An sử dụng giúp làn da của mình luôn trắng hồng, căng mịn.

Cô nàng cho rằng, chính việc ăn uống đủ chất đã khiến cô duy trì được sự căng mịn của làn da

2. Đỗ Khánh An





Hotgirl Sài Thành sinh năm 1997, cô bạn đang theo học tại trường THPT Trưng Vương.

Từng xuất hiện trong nhiều concept ảnh dành cho tuổi teen của một số nhiếp ảnh gia trẻ có tiếng tại Sài Gòn, Ann Dâu luôn khiến dân mạng phát cuồng với các bức ảnh cực kute, xinh xắn.

Gương mặt đậm chất Hàn Quốc, nước da trắng mịn, khuôn mặt baby được nhiều người ví như búp bê barbie phiên bản Việt.

Body nóng bỏng cùng gương mặt "búng ra sữa"



Với thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi, Ann Dâu là thần tượng của nhiều bạn cùng tuổi.

Trang cá nhân của Ann Dâu tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 100k lượt theo dõi, đủ thấy độ hot của cô bạn búp bê xinh đẹp này.

3. Nguyễn Hồng Hân

Sinh năm 2000 là hot girl nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp.



Dù gương mặt rất trẻ nhưng Hồng Hân lại có vóc dáng cân đối, gợi cảm cùng nước da trắng như bông bưởi.

Hồng Hân sở hữu số đo ba vòng đáng nể: 92-61-95. Đồng thời gái xinh 2K có vóc dáng đẹp với chiều cao ấn tượng - 1m65.





Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hồng Hân đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (TP.HCM) nhưng vì một vài khúc mắc gia đình mà không thể theo học ngành này.





Cô nàng sau đó chọn theo học ngành tiếp viên hàng không. Hiện tại, Hồng Hân đã học được hơn 1 năm.