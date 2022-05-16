Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Sao quốc tế 16/05/2022 19:00

Người hâm mộ luôn nghĩ 2 bóng hồng khiến cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh thay đổi hoàn toàn, đó chính là Triệu Vy và Angela Baby. Tuy nhiên, sự thật mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Huỳnh Hiểu Minh lại là cô gái khác.

Nói đến Huỳnh Hiểu Minh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến 2 bóng hồng khiến cuộc đời của nam diễn viên thay đổi hoàn toàn, đó chính là Triệu Vy và Angela Baby. Một người là bạn học, là mối tình đơn phương không thể nào đến được với nhau, một người là vợ, là mẹ của con trai anh. Nhiều người nhầm tưởng rằng Triệu Vy là mối tình đầu day dứt của tài tử họ Huỳnh, vậy nhưng không phải như vậy. Lý Ngọc - nữ diễn viên từng đóng trong siêu phẩm Tân Dòng Sông Ly Biệt mới chính là tình đầu ít ai biết của Huỳnh Hiểu Minh.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 1
Triệu Vy từng là mối tình đơn phương của Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

 

Với sắc vóc và tài năng hơn người, Lý Ngọc từng được đánh giá cao khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và để lại ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Phương Du trong Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 2
Lý Ngọc vào vai Phương Du trong Tân Dòng Sông Ly Biệt - Ảnh: Internet

 

Chính nhờ Tân Dòng Sông Ly Biệt mà Lý Ngọc và Huỳnh Hiểu Minh mới quen biết nhau. Tài tử họ Huỳnh kém Lý Ngọc 1 tuổi, thời điểm mới hẹn hò, Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Một người là sao nữ đang hot, một người vẫn chỉ là chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, dù rằng ban đầu không để ý tới nhận xét từ phía bên ngoài, vậy nhưng sau này, vì tính cách bất đồng mà cả 2 dần có mâu thuẫn, sau đó là chia tay nhau. Sau nỗi buồn trong chuyện tình cảm, Lý Ngọc dồn sức cho công việc.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 3
Lý Ngọc và Triệu Vy - Ảnh: Internet

 

Sau khi chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, Lý Ngọc còn có mối tình khó quên khác, đó chính là Uông Vũ - một trong "Kinh thành tứ thiếu" (4 thiếu gia của Bắc Kinh, cùng với Uông Tiểu Phi, Vương Kha, Vương Thước). Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2017, tuy nhiên điều đáng nói, Uông Vũ lại là tình cũ của Triệu Vy - bạn học của Huỳnh Hiểu Minh và cũng là bạn diễn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt của Lý Ngọc.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 4
Lý Ngọc và Uông Vũ từng hẹn hò - Ảnh: Internet

 

Đáng tiếc thay, hạnh phúc của người đẹp họ Lý bên bạn trai mới cũng chẳng thể hạnh phúc được bao lâu khi cô mắc căn bệnh ung thư hạch. Trong suốt 2 năm, Uông Vũ luôn kề vai sát cánh, cổ vũ tinh thần cho bạn gái của mình. Cho dù nỗ lực thế nào, Lý Ngọc vẫn không thể thắng nổi số mệnh, thắng nổi ông trờ và rời xa trần thế vào tháng 3/2009 ở tuổi 33.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 5
Lý Ngọc ra đi vì ung thư - Ảnh: Internet

 

Trong đám tang, Lý Ngọc được mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vương miện nhỏ xinh và tay ôm bó hoa cẩm chướng theo di nguyện của bản thân. Vào ngày đưa tang hôm đó, Uông Vũ đã xuất hiện, cùng cô đi đoạn đường cuối cùng với tư cách là bạn trai. Còn Huỳnh Hiểu Minh lại chẳng thể đến tiễn Lý Ngọc về nơi an nghỉ, thay vào đó, anh chỉ viết lên trang cá nhân lời chia buồn. Đây có lẽ cũng là mối tình để lại nhiều day dứt trong lòng nam diễn viên.

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt - Ảnh 6
Uông Vũ đã xuất hiện, cùng cô đi đoạn đường cuối cùng với tư cách là bạn trai - Ảnh: Internet

 

Dù có không ít bóng hồng vây quanh, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Huỳnh Hiểu Minh vẫn lẻ bóng một mình và tập trung hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ ở nam diễn viên chính là dù trải qua nhiều mối tình nhưng sau khi chia tay anh và những người cũ luôn thể hiện thái độ văn minh với nhau, không ồn ào bêu xấu nửa kia, cũng như luôn ủng hộ đối phương trên mọi mặt trận. Đây cũng là điều hiếm hoi mà ít có cặp đôi nào trong showbiz hậu đổ vỡ có thể làm được.

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