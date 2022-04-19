Các nam nghệ sĩ Hoa ngữ vướng tin đổi sắc lấy tiền hay vai diễn chịu sự dị nghị từ công chúng trong suốt quá trình làm nghề.

Theo Sina, mại dâm là hoạt động phạm pháp ở Trung Quốc. Vì vậy, bất kể là nghệ sĩ nữ hay nam bị đồn thổi có liên quan đến nạn đổi chác tình dục bất hợp pháp đều nhận về cái nhìn không tích cực, bị hoài nghi lối sống phức tạp và nhân phẩm có vấn đề từ công chúng. Cuối tháng 3, nam diễn viên Cung Tuấn vướng bê bối đời tư lớn nhất kể từ khi khởi nghiệp. Anh bị cáo buộc bí mật có con, khai gian tuổi, bôi nhọ danh dự nghệ sĩ khác, và đặc biệt là nằm trong đường dây trai bao của câu lạc bộ Bạch Mã ở Thượng Hải. Việc bị cuốn vào những tin đồn không hay về cuộc sống cá nhân gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Cung Tuấn dù anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Nam nghệ sĩ là diễn viên đang lên trong showbiz Trung Quốc.

Hoàng Cảnh Du nổi lên từ phim đam mỹ Thượng ẩn. Năm 2018, nam diễn viên bị đưa tin từng kết hôn với bạn gái Vương Vũ Hinh, nhưng ngoại tình và bạo hành vợ đến mức chia tay hay đổi tình lấy vai diễn. Dù vướng scandal nghiêm trọng, sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều này khiến nam nghệ sĩ bị nghi vấn phất lên nhờ thế lực hậu thuẫn hùng hậu. Dù đạt được thành tích khá tốt trong sự nghiệp, anh vẫn không được khán giả Trung Quốc yêu mến, và thường bị nhắc đến như một ngôi sao đi lên nhờ những người tình tỷ phú bí ẩn.

Trong thời gian tham gia bộ phim Lộc đỉnh ký, Huỳnh Hiểu Minh cũng vướng nghi vấn được quý bà cung phụng sau khi hình ảnh anh được một phụ nữ Hoa kiều lớn tuổi chăm lo ngày 3 bữa cơm cao lương mỹ vị, ở khách sạn 5 sao, có xe hơi đưa đón. Vương Lực Hoành từng bị truyền thông Đài Loan tung ảnh đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản cùng tỷ phú Nghiêm Thái Tài. Trong show truyền hình Ăn táo mỗi ngày, MC Lý Minh Y tiết lộ ở showbiz xứ Đài có một nam ca sĩ được người tình đồng tính là doanh nhân bao bọc trọn đời. Theo Lý Minh Y, sau khi hình ảnh thân mật bị lộ tỷ phú ngành xe hơi chi 500.000 USD để tiêu huỷ và bịt miệng paparazzi. Ồn ào giữa Vương Lực Hoàng và CEO tập đoàn Dụ Long xảy ra vào năm 2005. Thời điểm đó, công ty quản lý của Thiên vương Đài Loan đã phủ nhận. Hoàng Cảnh Du, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Lực Hoành không phải nam nghệ sĩ đầu tiên bị gán tội hành nghề mại dâm trong giới giải trí Hoa ngữ, và họ cũng không phải người cuối cùng. Hứa Chí An, Lưu Khiêm, Đồng Đại Vỹ, Hà Thạnh Mỹ từng bị cáo buộc bán thân cho phụ nữ lắm tiền nhiều của hay đại gia đồng tính.

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