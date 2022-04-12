Hậu tin đồn có con riêng, làm 'trai bao', Cung Tuấn 'gây sốc' với tạo hình điển trai trong phim mới

Những ngày vừa qua, cư dân mạng "nháo nhào" trước thông tin Cung Tuấn bị tố từng có con riêng, thậm chí làm |trai bao" vào 10 năm trước. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, thậm chí đệ đơn kiện những cá nhân tung tin đồn ác ý. Sau khi ồn ào đã tạm lắng, Cung Tuấn đã xuất hiện trở lại ở đoàn phim mới với tâm trạng gây chú ý.

Xuất hiện trên phim trường "Tôi muốn đi ngược chiều gió", Cung Tuấn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai, tạo hình lịch lãm, thời thượng. Nhiều người nhận xét rằng Cung Tuấn là một trong số rất ít diễn viên hiện nay có thể cân mọi tạo hình từ cổ trang đến hiện đại.