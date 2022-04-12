Hậu tin đồn có con riêng, làm 'trai bao', Cung Tuấn 'gây sốc' với tạo hình điển trai trong phim mới

Sao quốc tế 12/04/2022 11:08

Cung Tuấn là một trong số rất ít diễn viên hiện nay có thể cân mọi tạo hình từ cổ trang đến hiện đại.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng "nháo nhào" trước thông tin Cung Tuấn bị tố từng có con riêng, thậm chí làm |trai bao" vào 10 năm trước. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, thậm chí đệ đơn kiện những cá nhân tung tin đồn ác ý. Sau khi ồn ào đã tạm lắng, Cung Tuấn đã xuất hiện trở lại ở đoàn phim mới với tâm trạng gây chú ý.

Xuất hiện trên phim trường "Tôi muốn đi ngược chiều gió", Cung Tuấn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai, tạo hình lịch lãm, thời thượng. Nhiều người nhận xét rằng Cung Tuấn là một trong số rất ít diễn viên hiện nay có thể cân mọi tạo hình từ cổ trang đến hiện đại.

cung tuanHậu tin đồn có con riêng, làm 'trai bao', Cung Tuấn 'gây sốc' với tạo hình điển trai trong phim mới - Ảnh 2Hậu tin đồn có con riêng, làm 'trai bao', Cung Tuấn 'gây sốc' với tạo hình điển trai trong phim mới - Ảnh 3
Tạo hình điển trai đầy sức hút của Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Sau thành công của "Sơn hà lệnh", cái tên Cung Tuấn nhận được sự chú ý đặc biệt. Anh trở thành gương mặt được săn đón, cả trong lĩnh vực phim ảnh lẫn các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, sự trở lại của Cung Tuấn trong bộ phim đô thị, hiện đại sau hàng loạt dự án cổ trang cũng nhận được sự đón chờ nhiệt tình của khán giả.

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Cung Tuấn sánh đôi cùng Ngô Tuyên Nghi trong 'Tôi muốn đi ngược chiều gió' - Ảnh: Internet

Với "Tôi muốn đi ngược chiều gió", bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Bộ phim kể về cô tiểu thư nhà giàu vốn được cưng chiều Giang Hồ (Ngô Tuyên Nghi) - con gái của ông trùm thời trang Giang Kỳ Thắng. Sau một biến cố, thế giới của cô bị lật đổ, cô không còn là thiên chi kiêu tử được người người kính nể.

Để cứu lại thương hiệu của cha mình, cô hợp tác cùng nhà đầu tư Từ Tư (Cung Tuấn) và nhà thiết kế Hướng Kỳ gây dựng một thương hiệu mới, khai thác con đường kinh doanh qua mạng, một nhóm người trẻ không cùng xuất thân đã tạo thành một đội nhóm cùng nhau lập nghiệp, quyết tâm đi ngược chiều gió tìm đến ánh sáng mặt trời.

Nam thần 'Sơn Hà Lệnh' - Cung Tuấn chính thức lên tiếng sau tin đồn bí mật có con trai

Nam thần 'Sơn Hà Lệnh' - Cung Tuấn chính thức lên tiếng sau tin đồn bí mật có con trai

Cung Tuấn có động thái phản hồi trước tin đồn khai gian tuổi và đã có con vào năm 2012.

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