Nam thần 'Sơn Hà Lệnh' - Cung Tuấn chính thức lên tiếng sau tin đồn bí mật có con trai

Cung Tuấn có động thái phản hồi trước tin đồn khai gian tuổi và đã có con vào năm 2012.

Trước đó, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Cung Tuấn đã có con từ năm 2012. Cụ thể, một tài khoản baidu có tên "Gongjun91" đã đăng bài để hỏi về vấn đề sàng lọc dị tật thai nhi (hội chứng Down) trước khi sinh. Không chỉ vậy, người đăng bài còn tìm ra số điện thoại cùng với một ID QQ được cho là có liên quan tới Cung Tuấn.

Bên cạnh đó, các bài đăng khác trên tài khoản "Gongjun91" cũng được quan tâm. Cư dân mạng phát hiện vào năm 2011, tài khoản này từng đăng bài hỏi về việc thi vào trường Đại học Đông Hoa – ngôi trường mà Cung Tuấn theo học. Ngoài ra, thông tin trên trang cá nhân của người này để hiện thị cung hoàng đạo Nhân Mã, giống với nam chính "Sơn Hà Lệnh". Giữa ồn ào, tài khoản này đã thay đổi phần giới thiệu và khoá tính năng hoạt động.

Cung Tuấn khẳng định những tin đồn là sai sự thật - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào trên, đại diện phía của Cung Tuấn đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, cho rằng mọi thông tin đều là bịa đặt. Đồng thời, phía nam diễn viên cũng khẳng định nam diễn viên đang độc thân, không có con và sẽ nhờ pháp luật can thiệp, truy cứu đến cùng. Đồng thời, người hâm mộ của nam thần "Sơn Hà Lệnh" cũng kêu gọi mọi người dừng ngay hành động tra xét tài khoản cá nhân của người khác. Đây được xem là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cung Tuấn sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh là nam diễn viên nổi tiếng xứ Trung, gây ấn tượng qua các bộ phim Tuý Linh Lung, Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta, Kết hôn rồi bắt đầu yêu, Thiên kim háo sắc, Sơn Hà Lệnh,… Sắp tới, bộ phim "An Lạc Truyện" do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp lên sóng, đây cũng là lần đầu tiên hai lưu lượng đang được quan tâm nhất Cbiz "nên duyên" cùng nhau.

'Mỹ nam Sơn Hà Lệnh' - Cung Tuấn vướng nghi án khai man tuổi thật, bí mật có con gây xôn xao Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ thông tin nam diễn viên Cung Tuấn đối năm sinh, có con trai từ năm 2012 khiến dư luận bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-son-ha-lenh-cung-tuan-chinh-thuc-len-tieng-sau-tin-don-bi-mat-co-con-trai-460683.html