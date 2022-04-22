Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bị 'tóm sống' khi đi chơi cùng tình trẻ kém 10 tuổi

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao về những bức ảnh nghi vấn Angela Baby lộ ảnh hẹn hò với "tình mới" chỉ sau 3 tháng ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

Vào tối ngày 21/4, cư dân mạng xôn xao với 2 tấm hình cùng nghi vấn Angela Baby lộ ảnh hẹn hò với tình mới chỉ sau 3 tháng ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Ngay lập tức, tin đồn Angela Baby hẹn hò nam tài tử kém 10 tuổi rộ lên, khiến dân mạng choáng váng. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng nhân vật nam chính trong scandal tình ái này chính là Lâm Nhất - nam diễn viên kém đàn chị tới 10 tuổi.

Angela Bay bị bắt gặp 'hẹn hò' cùng trai lạ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn video, có thể thấy Angela Baby xuất hiện cùng một chàng trai trẻ lạ mặt, thời điểm được ghi lại vào lúc 0h20 ngày 20/4. Địa điểm hẹn hò mà dân tình truyền tay nhau chính là 1 quán net ở thành phố Thượng Hải. Angela Baby đội mũ nâu, đeo khẩu trang kín mít, diện đồ màu đen rộng thùng thình. Đi bên cạnh cô là 1 thanh niên ăn vận đơn giản, giữ khoảng cách an toàn với người đẹp.

Tuy nhiên, sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, ông chủ của quán net đã đứng ra chia sẻ sự thật. Theo đó, người đàn ông đi bên cạnh Angela Baby không phải là Lâm Nhất mà là trợ lý của nữ diễn viên. Thế nên, hoàn toàn không có chuyện tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò với đàn em kém tới 10 tuổi như lời đồn.

Angela Baby và Lâm Nhất - Ảnh: Internet

Lâm Nhất sinh năm 1999, gây ấn tượng với khán giả nhờ vai diễn "Cố Vị Dịch" trong bộ phim chiếu mạng Gửi Thời "Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta".

Lâm Nhất từng nhiều lần thổ lộ Angela Baby là nữ thần mà anh ngưỡng mộ. 2 ngôi sao cũng từng tham gia ghi hình chương trình truyền hình Keep Running cùng nhau. Đồng thời, nam diễn viên còn đặt ảnh đại diện tài khoản mạng của mình chính là ảnh của Angela Baby.

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