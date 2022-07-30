Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê

Thời trang 30/07/2022 20:26

Sau khi kết thúc hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nàng hậu liên tục được người hâm mộ đánh giá là có gu ăn mặc rất thời thượng, phong cách 'lady boss' như sinh ra là dành cho cô nàng.

Thảo Nhi Lê vốn đã nổi tiếng là một influencer (người có sức ảnh hưởng) hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời tranglàm đẹp. Thảo Nhi Lê không ngừng gây dấu ấn qua loạt hình ảnh xinh đẹp, lan toả xu hướng thời trang tối giản cực kì thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm.Chính nhan sắc nổi bật, học vấn rộng cùng gu thời trang ấn tượng, cô nàng đã có thể sở hữu riêng cho mình một thương hiệu thời trang hướng đến phong cách quyến rũ, trưởng thành.

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 1

Phong cách thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm của Á hậu 

Không dừng lại ở vị trí đó, nàng hậu nhanh chóng khẳng định bản thân trên đấu trường nhan sắc, vinh dự nhận được ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhờ đó, mà tên tuổi của cô ngày càng được nhiều người biết đến, người hâm mộ ngày càng yêu mến vẻ đẹp cũng như sự thông minh của cô nàng, đặc biết gu ăn mặc của nàng hậu cũng là một chủ đề được rất nhiều chị em phụ nữ dành sự quan tâm. 

Nàng Á hậu Thảo Nhi Lê luôn lăng xê nhiệt tình phong cách thời trang "lady boss" vừa quyến rũ lại toát lên sự tự tin và thành đạt đậm chất nữ quyền. Phong cách này cũng rất phù hợp với quan điểm mà Thảo Nhi đang theo đuổi và truyền cảm hứng đến phụ nữ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đó là: một người phụ nữ hiện đại, tự chủ và xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, trở thành một “rich woman”.

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 2
Phong cách 'lady boos' được nàng hậu nhiệt tình ưu ái, lăng xê mỗi khi xuất hiện trước công chúng

 

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 3
Khoác lên chiếc blazer màu trắng thêm vài món phụ kiện đơn giản cũng giúp người đẹp nổi bần bật với hình ảnh quyến rũ, tự tin.
Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 4
Cũng phong cách đó nhưng nàng hậu đã tinh ý phối mix&match chiếc túi xách và giày cùng tone xanh, búi gọn tóc gọn, vừa thanh lịch nhưng cũng vô cùng cá tính.
Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 5
Diện full 'cây trắng' cũng không làm khó cô nàng, đính kèm thêm chiếc vương miệng càng làm tăng thêm sự quý phái, sang trọng của mộ nàng hậu.

 Nàng hậu rất biết cách biến hóa trang phục sao cho trở nên mới lạ nhưng vẫn giữ đúng tinh thần mà cô đặt ra. Hình ảnh khi xuất hiện trước người hâm mộ luôn chỉnh chu, hoàn hảo. Thần thái kiêu sa, quý phái của một nàng hậu cũng được cô thể hiện rõ rệt. 

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 6
Thần thái và nahn sắc đỉnh cao của người đẹp được đánh giá là 'bùng nổ'

Mới đây, Thảo Nhi Lê tiếp tục cho ra đời thương hiệu thời trang thứ hai của mình. Thương hiệu mới của nàng hậu, tập trung vào sự tối giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn cá tính, sáng tạo. Được biết, dự án này của cô nàng đã được ấp ủ tận hai năm, cuối cùng cũng được chính thức ra mắt. 

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 7

Học hỏi phong cách đậm chất 'nữ quyền' của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 8

Thương hiệu mới ra mắt của Thảo Nhi Lê tập trung tối giản nhưng vẫn cá tính 

Bằng những nổ lực không ngừng nghỉ của mình, nàng hậu đang ngày càng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với lời khẳng định 'giúp cho Việt Nam tỏa sáng'. 

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Từ khóa:   Lê Thảo Nhi á hậu Lê Thảo Nhi lady boss

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