Hoa hậu Khánh Vân khoe vòng 1 căng mọng tròn đầy trong bộ ảnh quyền lực kỷ niệm 2 năm đăng quang

Nhân kỷ niệm tròn 2 năm đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu Khánh Vân thực hiện bộ ảnh dành sự trân trọng với chiếc vương miện. Vương miện là thành quả của sự cố gắng, phấn đấu, là niềm tự hào ghi dấu tuổi trẻ đáng nhớ và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Hoa hậu Khánh Vân.

Tháng 5/2021, Hoa hậu Khánh Vân mang sash Việt Nam đến với cuộc thi Miss Universe 69th. Bằng sự nỗ lực và tự tin, cô xuất sắc vào Top 21 chung cuộc và là thí sinh có được sự bình chọn cao nhất lịch sử 69 năm của Miss Universe. Kết thúc cuộc thi, Khánh Vân để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả trong và ngoài nước, với fanpage hơn 2 triệu lượt theo dõi và IG gần 800 ngàn lượt theo dõi. Ngoài ra, cô còn được vinh danh vào Top 20 Miss Grandslam (Hoa hậu của các Hoa hậu) do chuyên trang quốc tế Global Beauties bình chọn.

Với bộ ảnh này, Hoa hậu Khánh Vân tập trung thể hiện cảm xúc của đương kim hoa hậu, thông qua đôi mắt, thần thái đầy quyền lực. Khánh Vân chia sẻ: “Hai năm qua, Vân luôn ý thức được trọng trách của mình khi đội trên đầu vương miện Brave Heart. Vân biết mình nên làm gì, cần làm gì để tiếp tục lan toả lòng yêu thương, gắn kết cộng đồng và tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Với Vân, lòng yêu thương chính là sợi dây liên kết mọi người lại với nhau, nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự tái sinh”.

Hiện, Hoa hậu Khánh Vân đang tất bật với lịch trình công việc cuối năm. Cô sẽ có những kế hoạch thú vị cho năm 2022, sẽ sớm bật mí với khán giả trong thời gian tới. Photo: Nguyễn Long Lighting: Nguyễn Tuấn Khải Dress: Brian Võ (vàng, trắng), Thượng Gia Kỳ (tím), Võ Thanh Can (đen) Make up: Quân Nguyễn Hair by: Pu Lê

Thêm 2 trang phục dạ hội xuyên thấu hở bạo được Kim Duyên công bố nhờ fan lựa chọn thay cho mình tại Miss Universe Miss Universe Vietnam vừa chính thức công bố chương trình bình chọn trang phục dạ hội cho đại diện Việt Nam – Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Thời gian bình chọn diễn ra từ 21:00 ngày 05/12/2021 – 20:00 06/12/2021 trên trang “Vietnam Road to Miss Universe”.

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