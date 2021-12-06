Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế

BST khẳng định những cam kết của thương hiệu này cho một mục tiêu bền vững, sản xuất tuần hoàn, giảm thiểu lượng rác thải vào môi trường sống trong tương lai. Cô nàng cho biết mình không nằm ngoài dòng chảy của việc sử dụng nguyên liệu và lối sống tái sử dụng đang là thông điệp rất mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang thế giới đặc biệt quan tâm và có những cam kết, hướng đi cụ thể trong những năm gần đây.

Cô bắt đầu tập thói quen tái sử dụng các vật dụng hàng ngày, không chỉ trong quần áo mặc hàng ngày mà cả những vật dụng quen thuộc như bình nước, ống hút, bao giấy, khẩu trang,… Còn nhớ năm 2020 Mâu Thuỷ cũng từng kết hợp với NTK trẻ Phi Phạm ra mắt một BST có thông điệp tương tự để gửi đến giới mộ điệu thời trang trong nước, với các hashtag cụ thể như tái sử dụng quần áo, sử dụng chất liệu thiên nhiên thay vì sợ nhựa tổng hợp,…

Chính vì thế ngay khi ra mắt BST được tái chế nhựa đã qua sử dụng để tạo nên bộ sưu tập vừa bắt mắt, vừa xinh đẹp lại truyền cảm hứng nên cô cùng ekip đã quyết định thực hiện ngay bộ ảnh để mang thông điệp ấy đi mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh những việc làm cụ thể truyền tải thông điệp tích cực, Á hậu Mâu Thuỷ còn là một trong những tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch suốt 4 tháng liên tục khi thành phố nguy kịch, sau dịch cô vẫn tiếp tục thực hiện các dự án có tính cộng đồng cao, đề cao những lối sống bền vững, chung tay bảo vệ môi trường sống và lên án những điều gây hại tới sức khoẻ con người hiện đại.

Ngoài truyền tải các thông điệp ý nghĩa từ hình ảnh cá nhân, lối sống tích cực tập luyện thể dục, kêu gọi sống khoẻ, sống tích cực là điều luôn dễ dàng nhìn thấy trong những cập nhật hằng ngày của á hậu với công chúng. Cô chia sẻ đầu năm 2022 sẽ cho ra mắt một dự án cá nhân về việc sống sạch, sống khoẻ để nâng cao hơn nữa ý thức của mọi người về một cuộc sống bền vững, không gây hại tới môi trường và sức khoẻ của chính mình.

“Ngay sau Tết tôi sẽ bắt đầu series này và mong rằng những điều tôi làm dù nhỏ nhoi cũng có thể truyền tải được những giá trị tích cực với những người tiếp cận nó” - Mâu Thuỷ chia sẻ thêm. Cô cũng cho biết 1 cây làm chẳng nên non nhưng mọi người cùng chung tay chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi lớn vì thế hãy cùng chung tay tạo ra một thế giới khoẻ mạnh và bền vững. Cùng xem qua bộ ảnh này và chờ đón những dự án đóng góp cho cộng đồng tiếp theo của Á hậu Mâu Thuỷ.

Photo: Hồ Quốc Hoàng

Stylist: Bin Nguyễn

Make up & Hair: Nguyễn Chánh Tính