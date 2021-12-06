Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế

Thời trang 06/12/2021 12:29

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại với làn da bánh mật cá tính, Á hậu Mâu Thuỷ vừa cho ra mắt bộ ảnh mới nhất trong những bộ trang phục mới nhất được làm từ những chất liệu tái chế.

BST khẳng định những cam kết của thương hiệu này cho một mục tiêu bền vững, sản xuất tuần hoàn, giảm thiểu lượng rác thải vào môi trường sống trong tương lai. Cô nàng cho biết mình không nằm ngoài dòng chảy của việc sử dụng nguyên liệu và lối sống tái sử dụng đang là thông điệp rất mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang thế giới đặc biệt quan tâm và có những cam kết, hướng đi cụ thể trong những năm gần đây.

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 1Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 2

Cô bắt đầu tập thói quen tái sử dụng các vật dụng hàng ngày, không chỉ trong quần áo mặc hàng ngày mà cả những vật dụng quen thuộc như bình nước, ống hút, bao giấy, khẩu trang,… Còn nhớ năm 2020 Mâu Thuỷ cũng từng kết hợp với NTK trẻ Phi Phạm ra mắt một BST có thông điệp tương tự để gửi đến giới mộ điệu thời trang trong nước, với các hashtag cụ thể như tái sử dụng quần áo, sử dụng chất liệu thiên nhiên thay vì sợ nhựa tổng hợp,…

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 3

Chính vì thế ngay khi ra mắt BST được tái chế nhựa đã qua sử dụng để tạo nên bộ sưu tập vừa bắt mắt, vừa xinh đẹp lại truyền cảm hứng nên cô cùng ekip đã quyết định thực hiện ngay bộ ảnh để mang thông điệp ấy đi mạnh mẽ hơn.

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 4

Bên cạnh những việc làm cụ thể truyền tải thông điệp tích cực, Á hậu Mâu Thuỷ còn là một trong những tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch suốt 4 tháng liên tục khi thành phố nguy kịch, sau dịch cô vẫn tiếp tục thực hiện các dự án có tính cộng đồng cao, đề cao những lối sống bền vững, chung tay bảo vệ môi trường sống và lên án những điều gây hại tới sức khoẻ con người hiện đại.

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 5

Ngoài truyền tải các thông điệp ý nghĩa từ hình ảnh cá nhân, lối sống tích cực tập luyện thể dục, kêu gọi sống khoẻ, sống tích cực là điều luôn dễ dàng nhìn thấy trong những cập nhật hằng ngày của á hậu với công chúng. Cô chia sẻ đầu năm 2022 sẽ cho ra mắt một dự án cá nhân về việc sống sạch, sống khoẻ để nâng cao hơn nữa ý thức của mọi người về một cuộc sống bền vững, không gây hại tới môi trường và sức khoẻ của chính mình.

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 6Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 7

Ngay sau Tết tôi sẽ bắt đầu series này và mong rằng những điều tôi làm dù nhỏ nhoi cũng có thể truyền tải được những giá trị tích cực với những người tiếp cận nó” - Mâu Thuỷ chia sẻ thêm. Cô cũng cho biết 1 cây làm chẳng nên non nhưng mọi người cùng chung tay chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi lớn vì thế hãy cùng chung tay tạo ra một thế giới khoẻ mạnh và bền vững. Cùng xem qua bộ ảnh này và chờ đón những dự án đóng góp cho cộng đồng tiếp theo của Á hậu Mâu Thuỷ.

Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 8Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 9Không thể tin vào mắt mình những bộ outfit Mâu Thủy đang mặc này được làm từ 95% chất liệu tái chế - Ảnh 10

Photo: Hồ Quốc Hoàng

Stylist: Bin Nguyễn

Make up & Hair: Nguyễn Chánh Tính

Lương Thùy Linh ‘hở bạo’, H’Hen hóa 'công chúa Disney', TyhD quần áo cứ rộng thùng thình

Lương Thùy Linh ‘hở bạo’, H’Hen hóa 'công chúa Disney', TyhD quần áo cứ rộng thùng thình

Các mentor lại khiến cho các fan hâm mộ được fan lác mắt trước phong cách độc lạ của mình

Xem thêm
Từ khóa:   Mâu Thủy Mâu Thủy mặc BST từ chất liệu tái chế Á hậu Mâu Thủy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt