Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico

Thời trang 02/12/2021 16:15

Hoa hậu Đỗ Hà tích cực tung loạt ảnh quyến rũ với những thiết kế bikini đầy gợi cảm, hé lộ những hình ảnh của buổi ghi hình Beach Beauty và phần thi Miss Sport.

Với lịch sử 70 năm tổ chức, Miss World luôn được xem là đấu trường sắc đẹp uy tín nhất nhì hành tinh. Năm nay, chương trình có hơn 100 đại diện từ các quốc gia đến tham dự. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi của cuộc thi, Hoa hậu Đỗ Hà đã tận dụng rất nhiều thế mạnh về sức trẻ và sự tươi mới của mình để luôn nổi bật trong hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 1Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 2

Tuy nhiên, gần đây nàng hậu genZ đã gặp sự cố khi bị ong biển đốt và sưng to ở bàn chân. Hà cũng chia sẻ rằng vết thương càng lúc càng sưng và cảm thấy đau nhiều hơn vì lịch trình di chuyển liên tục. Cô cũng đảm bảo cho vết thương mau lành nhất có thể bằng việc mang dép lê thay cho các loại giày cao gót trong một số hoạt động.

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 3

Sau khi biết được tình hình, nhiều người tỏ ra thương xót nhưng cũng cảm phục trước tinh thần của đại diện Việt Nam khi cô không hề tỏ vẻ mệt mỏi trong các các hoạt động của Miss World. Điều đó được thể hiện qua những bộ ảnh với trang phục bikini đầy rực rỡ của Đỗ Hà trên bãi biển tại Puerto Rico. Đây cũng là những hình ảnh hậu trường trong buổi ghi hình Beach Beauty.

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 4

Nàng hậu xứ Thanh nói thêm: “Hà luôn muốn mặc những trang phục với màu sắc tươi sáng và rực rỡ khi đến vùng đất Puerto Rico, cũng như luôn muốn mang năng lượng tích cực đến với mọi người mỗi ngày.”

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 5Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 6

Trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”, Đỗ Hà đã tăng cường rèn luyện các kỹ năng cũng như tập luyện cho body săn chắc. Số đo hiện tại của cô nàng là 81-60-92. Mới đây, cô nàng tiếp tục khoe trọn vòng eo con kiến cùng cơ bụng săn chắc trong ngày thi Miss Sport. Được biết trước đó cô cùng các thí sinh đã có buổi kiểm tra thể lực và 6 thành viên có thể lực tốt nhất đại diện mỗi nhóm sẽ tham gia tranh tài trong phần thi này.

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 7Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 8Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 9

Có rất nhiều lời khen có cánh dành cho đại diện Việt Nam. Đặc biệt, đôi chân dài 1m11 cùng vẻ đẹp ngọt ngào, đậm nét Á Đông đã giúp Đỗ Hà ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Netizen cho rằng cô rất rạng rỡ và năng lượng khi đứng cùng khung hình với các thí sinh khác trên đấu trường sắc đẹp Thế giới. Hứa hẹn sẽ rất tỏa sáng trong đêm chung kết và mang về thành tích cao cho nước nhà.

Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 10Đỗ Hà diện bikini siêu mỏng, ‘đốt mắt’ người hâm mộ với 3 vòng ‘bốc lửa’ khi thả dáng tại bãi biển Puerto Rico - Ảnh 11

Ảnh: BTC

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021

Sau thời gian cân nhắc, Thùy Tiên đưa ra quyết định cuối cùng, chính thức tung hình ảnh trang phục dạ hội sẽ đồng hành cùng mình chinh chiến tại đêm Bán kết Miss Grand International 2021.

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