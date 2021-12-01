Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico

Thời trang 01/12/2021 16:24

Đỗ Hà đã có những thước hình khoe body nuột nà của mình đầu tiên tại Miss World 2021.

Sau cả "n" lần diện những bộ váy áo thanh lịch thì người đẹp sinh năm 2001 cuối cùng cũng đã được một phen "bung xoã" khi diện trang phục bikini màu xanh nổi bật, tự tin tạo dáng trên biển tại Puerto Rico. Đỗ Hà hiện tại sở hữu cơ bụng săn chắc, đường cong cực gắt sau chuỗi ngày tập luyện vất vả. Đặc biệt, lợi thế đôi chân dài 1m11 giúp loạt ảnh khoe dáng của đại diện Việt Nam tăng level sexy thêm mấy bậc.

Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico - Ảnh 1Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico - Ảnh 2

Đỗ Hà đã có khoảng thời gian "mài mình" ở phòng gym suốt hầu như 24 giờ trong ngày, tích cực tập luyện để có thể sở hữu được vóc dáng đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Liên tục giữ vững phong độ và ngày càng tiến bộ, người hâm mộ đang rất chờ đợi phần thể hiện của Đỗ Thị Hà tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới 2021.

Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico - Ảnh 3Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico - Ảnh 4Đỗ Hà diện bikini khoe body cực nuột bên bờ biển trong vắt của Puerto Rico - Ảnh 5

Ảnh: BTC

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