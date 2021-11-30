Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ

Thời trang 30/11/2021 15:37

Zendaya một lần nữa thành công khẳng định khả năng "cân" trang phục đẹp đỉnh có 1-0-2 của mình.

Xuất hiện trên thảm đỏ Ballon D’Or Ceremony vào hôm qua, bạn gái "Người Nhện" Tom Holland gây "sốt" với trang phục lạ có thiết kế phần lưng hình xương rắn.

Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 1Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 2

Thiết kế váy đen độc đáo nằm trong BST Roberto Cavalli Fall 2000 nhìn từ phía trước tưởng rất đơn giản nhưng chỉ cần Zendaya quay lưng lại thì mọi thứ dường như thay đổi 180 độ.

Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 3Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 4

Zendaya trang điểm tông tối, ton-sur-ton với bộ trang phục hoàn toàn màu đen. Nữ diễn viên chọn màu son nude, kết hợp với phụ kiện đến từ Bvlgari là đôi khuyên tai bản bự. Zendaya khẳng định chắc nịch mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Fashion Icon do tổ chức CFDA trao tặng cách đây không lâu. Trong cô giống hệt như một "Hắc Xà" chính hiệu trên thảm đỏ với bộ outfit và kiểu tóc này.

Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 5Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ - Ảnh 6

Ảnh: HLR

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện

Mới đây, Miss Grand Vietnam Thùy Tiên đã chính thức đăng tải những hình ảnh hoàn thiện của quốc phục “Thiên thần áo xanh” cùng cô tham dự phần thi “National Costume” tại Miss Grand International 2021.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạn gái người nhện Zendaya Tom Holland

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt