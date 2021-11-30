Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ

Zendaya một lần nữa thành công khẳng định khả năng "cân" trang phục đẹp đỉnh có 1-0-2 của mình.

Xuất hiện trên thảm đỏ Ballon D’Or Ceremony vào hôm qua, bạn gái "Người Nhện" Tom Holland gây "sốt" với trang phục lạ có thiết kế phần lưng hình xương rắn.

Thiết kế váy đen độc đáo nằm trong BST Roberto Cavalli Fall 2000 nhìn từ phía trước tưởng rất đơn giản nhưng chỉ cần Zendaya quay lưng lại thì mọi thứ dường như thay đổi 180 độ.

Zendaya trang điểm tông tối, ton-sur-ton với bộ trang phục hoàn toàn màu đen. Nữ diễn viên chọn màu son nude, kết hợp với phụ kiện đến từ Bvlgari là đôi khuyên tai bản bự. Zendaya khẳng định chắc nịch mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Fashion Icon do tổ chức CFDA trao tặng cách đây không lâu. Trong cô giống hệt như một "Hắc Xà" chính hiệu trên thảm đỏ với bộ outfit và kiểu tóc này.

Ảnh: HLR

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