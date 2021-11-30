Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện

Thời trang 30/11/2021 14:05

Mới đây, Miss Grand Vietnam Thùy Tiên đã chính thức đăng tải những hình ảnh hoàn thiện của quốc phục “Thiên thần áo xanh” cùng cô tham dự phần thi “National Costume” tại Miss Grand International 2021.

Tối ngày 29/11, sau bao đợi chờ của người hâm mộ, Miss Grand Vietnam Thùy Tiên chính thức giới thiệu hình ảnh hoàn thiện của bộ trang phục “Thiên Thần” sẽ cùng cô tham dự phần thi “National Costume” tại Miss Grand International 2021.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 1

“Thiên Thần Áo Xanh” là đứa con tinh thần tiếp theo của NTK Tín Thái – cái tên quen thuộc đứng sau hàng loạt quốc phục cho các nàng hậu “chinh chiến” tại các đấu trường nhan sắc quốc tế thời gian gần đây. Với những bộ quốc phục mang đậm giá trị truyền thống Việt Nam trước đó của anh như Huyền Đăng Hội, Lá Ngọc Cành Vàng,… người hâm mộ dường như an tâm hơn khi Thùy Tiên công bố bản vẽ trang phục cho phần thi “National Costume” sẽ do NTK Tín Thái phụ trách, kết hợp cùng stylist Louis Huy Đặng.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 2

Đến với “Thiên Thần Áo Xanh”, Tín Thái cho biết anh không mất quá nhiều thời gian cho khâu ý tưởng bởi nó được thực hiện bằng cả trái tim. Thông qua bộ trang phục, Thùy Tiên cũng như nhà thiết kế đều mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như ngành y thế giới trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh trong những năm vừa qua.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 3

Bộ trang phục bao gồm phần áo dài truyền thống, boot cao gần 20cm, găng tay boxing, mấn và phần cánh kèm biểu tượng của ngành y ở phía sau. Thoáng nhìn có thể thấy, phần áo dài được thiết kế khá truyền thống. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của áo dài nằm ở chất liệu da bóng và các họa tiết ánh bạc chạy dọc thân áo khiến áo bắt sáng trên sân khấu tốt hơn. Nổi bật trái tim đỏ rực và sao vàng được gắn trên ngực đầy tự hào. Thêm vào đó, hình tượng mạnh mẽ của Thùy Tiên sẽ được thể hiện rõ hơn qua các cách tân đặc biệt này.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 4

Chưa dừng lại ở đó, NTK Tín Thái chia sẻ, sắc xanh chủ đạo của bộ trang phục được lấy cảm hứng từ màu áo bảo hộ của lực lượng chống dịch. Phía sau là phần cách điệu đôi rắn mạ vàng và điêu khắc thủ công quấn quanh ống tiêm vaccine cùng với đôi cánh sơn hiệu ứng ombre ánh kim, tạo nên hình ảnh biểu trưng của ngành Y. Những phần tiểu tiết này sẽ giúp phần trình diễn của Thùy Tiên trên sân khấu trở nên bắt mắt và thu hút hơn.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 5

Với thông điệp ý nghĩa được truyền tải qua từng phần của trang phục, “Thiên Thần Áo Xanh” dự đoán sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại phần thi “National Costume” được diễn ra vào tối ngày 30/11.

Thùy Tiên đang là cái tên “càn quét” truyền thông quốc tế những ngày gần đây bởi phần thể hiện của cô tại Miss Grand International 2021. Mới đây, Thùy Tiên chính thức góp mặt trong Top 5 Best in Swimsuit, hình ảnh của cô cùng 4 đại diện nhan sắc khác được đăng tải trên trang bìa fanpage chính thức của cuộc thi.

Quốc phục ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 chính thức lộ diện - Ảnh 6

Miss Grand International 2021 đang dần đi đến chặng đường cuối cùng, Thùy Tiên cùng các thí sinh sẽ tham gia vòng Bán kết vào ngày 02/12/2021 và vòng Chung kết 04/12/2021. Cùng chờ đón phần thể hiện của Thùy Tiên trong thời gian sắp tới nhé!

Ảnh: Hoàng Phúc

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