Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá

Thời trang 30/11/2021 13:12

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Khánh Vân hoá thân thành nàng tiên cá của thế giới Disney, tự tin chinh phục ước mơ và theo đuổi đam mê của mình.

Với trang phục dạ hội hoạ tiết lưới ánh kim lấp lánh, Hoa hậu Khánh Vân hoá thân thành nàng tiên cá, sau khi được hoá phép sở hữu đôi chân dài thon thả, tự tin chinh phục những ước mơ mới của cuộc đời. Nếu như trong phim hoạt hình của Disney, nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để có được đôi chân như mong muốn, thì ở ngoài cuộc sống, muốn gặt hái thành công, con người phải vượt qua những khó khăn, thử thách chông gai, kiên trì phấn đấu để có được điều mình khao khát.

Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 1Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 2

Thông qua bộ ảnh, Hoa hậu Khánh Vân muốn truyền tải thông điệp: “Dù bạn là ai, khi có cơ hội, hãy biết nắm bắt và kiên trì chinh phục những ước mơ. Chỉ có bạn mới là người viết nên những câu chuyện mới của cuộc đời bạn”.

Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 3Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 4

Trở về từ cuộc thi Miss Universe lần thứ 69, Hoa hậu Khánh Vân dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Cô được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn vào Top 20 Miss Grandslam (Hoa hậu của các Hoa hậu). Gần đây, khi thành phố bắt đầu trở lại trạng thái “bình thường mới”, Khánh Vân tích cực xuất hiện tại các chương trình truyền hình giải trí, cùng những dự định mới cho năm 2022 sắp tới.

Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 5Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 6Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 7Hoa hậu Khánh Vân diện váy ren xuyên thấu xẻ tà táo bạo lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng tiên cá - Ảnh 8

Photo: Milor Trần

Stylist: D2 Styling Agency

Make Up & Hair: Quân Nguyễn, Pu Lê

Costume: Nguyễn Minh Tuấn

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