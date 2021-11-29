Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong

Thời trang 29/11/2021 13:45

Với concept chủ đạo “Universe”, bộ ảnh mới của Kim Duyên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi thần thái sang chảnh, cuốn hút đúng chuẩn một Miss Universe. Ngay sau khi có mặt tại Israel, Kim Duyên đã bắt đầu các hoạt động bên lề chuẩn bị cho buổi nhập cuộc chính thức vào 28/11.

Kết hợp cùng với NTK Chung Thanh Phong, bộ ảnh của Kim Duyên hướng đến hình ảnh mạnh mẽ cá tính và tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, nữ quyền. Các thiết kế được “đo ni đóng giày” riêng theo số đo hình thể của Kim Duyên. Bộ ảnh đầu tư chỉn chu từ khâu ý tưởng, layout makeup. Từng khung hình và từng mẫu thiết kế được kết hợp hài hòa giữa visual và công nghệ hiện đại. Bộ ảnh cũng toát lên hơi thở “trendy” với các thiết kế ấn tượng.

Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 1Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 2

Khoe trọn nhan sắc ấn tượng qua 6 bộ trang phục được NTK Chung Thanh Phong thiết kế riêng, Kim Duyên biến hóa đa dạng với nhiều hình ảnh, từ đó thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau trong vẻ đẹp của một “Universe”. Các kiểu dáng đa dạng cùng với những đường cut out khoe trọn vẹn body nóng bỏng của Kim Duyên. Vẻ đẹp của người phụ nữ là một "vũ trụ" với nhiều đường nét khác nhau, lung linh, đầy sức hút và bí ẩn. Qua bộ ảnh, Kim Duyên mong muốn truyền tải thông điệp về sự yêu bản thân, tự tin vào chính mình và tỏa sáng theo cách riêng, như cách mà cô đã chinh phục chính mình trong chặng hành trình hướng tới Miss Universe 2021.

Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 3Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 4Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 5

Kim Duyên đã chính thức khởi hành sang Israel vào tối qua 26/11 để tham dự Miss Universe 2021 lần thứ 70. Hôm nay, ngay khi vừa có mặt tại Israel, Kim Duyên đã có buổi livestream cùng với Ms. Olivia để nói về chủ đề chăm sóc vẻ đẹp và một số câu chuyện xoay quanh việc chuẩn bị của Kim Duyên cho cuộc thi lần thứ 70. 

Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh 6

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sẽ diễn ra tại Israel, chính thức bắt đầu từ 28/11 – 12/12, nhưng ngay từ bây giờ, không khí của cuộc thi đã bắt đầu nóng dần lên với những đại diện xuất sắc đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Photographer - Makeup Artist: TEE LE - TEE LE Studio

Art Director: NTK Chung Thanh Phong

Hair Stylist: Chung Hung Thanh

Team Tee Le Studio Assistant

Costume: RIN BY CHUNG THANH PHONG

Nail: Nguyen Thi Nguyen

Visual design: Motix

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Từ khóa:   Kim Duyên Miss Universe 2021 Chung Thanh Phong

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