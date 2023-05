Có thể nói, outfit mà các vị Giám khảo quyền lực lựa chọn mỗi khi xuất hiện tại “The Next Face Vietnam 2021” chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Sau 3 tập lên sóng, “The Next Face Vietnam 2021” đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ khán giả và khiến dân tình phải sốt xình xịch sau mỗi tập phát sóng. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn và kịch tính, outfit bắt mắt của BGK ở mỗi tập cũng là yếu tố khiến khán giả vô cùng hào hứng và thích thú. Trong đoạn teaser ngắn hé lộ ở cuối tập 3, khán giả một lần nữa bị “hớp hồn” bởi sự sành điệu của Bộ tứ quyền lực trong những outfit nổi “bần bật” bất chấp mọi phong cách. Hãy cùng nhìn ngắm những outfit ấn tượng mà BGK lựa chọn xuất hiện trong tập 4, sẽ được phát sóng vào 20:00 tối Chủ nhật, 28/11/2021 tới đây trên Facebook Fanpage của The Next Face Vietnam.

Có thể nói, outfit mà các vị Giám khảo quyền lực lựa chọn mỗi khi xuất hiện tại “The Next Face Vietnam 2021” chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng. Bộ tứ quyền lực của chương trình luôn mang đến cho khán giả diện mạo hoàn toàn mới mẻ và đa dạng phong cách ở mỗi lần xuất hiện. Tập 4 cũng không ngoại lệ, Host Nam Trung và 3 vị Huấn luyện viên xinh đẹp của The Next Face Vietnam tiếp tục khiến khán giả “chao đảo” bởi gout thời trang sành điệu và visual “đỉnh của chóp”. Không hẹn mà gặp, trong vòng thử thách nhóm ở tập 4, cả 3 bóng hồng đều chọn trang phục gam màu lạnh vô cùng bí ẩn nhưng không kém phần nổi bật trên ghế nóng. Hoa Hậu H’Hen Niê không hổ danh là nàng “tắc kè hoa” luôn biến hoa đa màu sắc, nàng hậu lần nữa khiến khán giả “mất tập trung” trước phong cách quyến rũ, quyền lực khi lựa chọn chiếc bralette xẻ sâu táo bạo khéo léo khoe trọn vòng 1 và eo thon phẳng lì. Đi cùng được mix cùng chiếc áo khoác có cầu vai nhọn tôn lên thần thái rạng ngời nhưng không hề phản cảm, đi cùng chiếc quần cạp cao màu xanh coban tone sur tone. Đi kèm với bộ outfit nổi bật là phần nhấn nhá bằng những phụ kiện kim loại như thắt lưng và dây đeo cổ cùng bộ tóc nhuộm layer màu xám khói pha xanh vô cùng ấn tượng.

Không thua kém đàn em, Topmodel TyhD chọn diện trang phục nguyên cây đen vô cùng huyền bí với điểm nhấn là đôi bao tay da màu xanh trời trùng với màu logo của chương trình. “Drama queen” khéo léo lựa chọn phối cùng phụ kiện kim loại vàng trên nền đen tạo nên điểm nhấn đặc biệt vô cùng sang chảnh và cá tính cho cả bộ trang phục. Cũng giống như Mentor H’Hen Niê, Mentor Lương Thùy Linh gây ấn tượng với khán giả khi lần đầu đảm nhận vai trò HLV bởi gout thời trang thanh lịch và thời thượng. Trong vòng thử thách này, nàng hậu chọn cho mình trang phục trẻ trung, gợi cảm với chiếc bralette đi cùng chân váy mini skirt được mix cùng áo khoác blazer ngắn màu xanh lá ton sur ton với đôi cao gót mũi nhọn. Đi cùng với phong cách vừa thanh lịch vừa gợi cảm này là lối trang điểm tông màu nude tạo nên tổng thể đầy cuốn hút. Nếu như cách đây không lâu Mentor H’Hen từng khiến khán giả choáng ngợp với bộ bodysuit màu xanh neon thì ở phòng đánh giá và loại trừ lần này nàng hậu tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chuyên trị màu nổi” qua bộ bodysuit tông hồng neon rực rỡ - màu sắc mà ai nhìn thấy cũng phải e dè vì độ sến sẩm nếu không biết cách mix match tinh tế. “Nàng hậu quốc dân” đã khéo léo kết hợp cùng chiếc mũ cài, boots cao cổ và màu tóc tone sur tone. Để cân bằng màu sắc cho tổng thể outfit cô nàng đã biến tấu áo đầm trắng tính khôi thành chiếc áo khoác ngoài. Trong khi đó, “cô bé hạt tiêu” Lương Thùy Linh khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi cũng nối gót đàn chị Hoa hậu - diện trang phục nguyên cây đỏ vô cùng sặc sỡ, so về độ nổi bật thì dường như “một chín một mười” với Mentor H’Hen Niê. Em út của dàn HLV đầy táo bạo khi diện set outfit gồm áo vest xẻ ngực sâu và chiếc quần tone sur tone với những đường cut out độc đáo. Bên cạnh đó, “chị cả” trong dàn Mentor - TyhD cũng không hề kém cạnh đàn em trong phong cách kín trên hở dưới với bộ váy dạ hội xẻ thiết kế đường cắt xẻ cao đầy táo bạo khoe chân thon dài và hình thể sexy của cô. Bên cạnh 3 mỹ nhân quyền lực “The Next Face”, tại Host Nam Trung lại luôn trung thành với phong cách casual giản dị, trẻ trung với áo kẻ sọc trắng đen và quần tây đen ở vòng thử thách nhóm để có thể theo sát các thí sinh trong lúc thực hiện thử thách. Đến với phòng đánh giá và loại trừ đầy căng thẳng vị Host quyền lực đã chọn cho mình bộ trang phục áo khoác kaki màu beige được mix cùng áo tay dài trắng bên trong và chiếc quần tone sur tone mang đến phong cách vô cùng gần gũi, giản dị, rút ngắn khoảng cách giữa thí sinh và ban giám khảo. “The Next Face Vietnam 2021” đã đi được phân nửa chặng đường, những thử thách kịch tính, thú vị vẫn đang đợi ở phía trước. Các vị Mentor sẽ dùng chiến thuật gì cho team của mình trong tập 4? Đội thi nào sẽ giành chiến thắng, đội nào sẽ phải chia tay với đồng đội của mình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam Ảnh: BTC

Thùy Tiên lại diện váy cắt cúp táo bạo khoe đường nét cơ thể bên cạnh ‘chủ nhà’ Thái Lan Miss Grand Vietnam Thùy Tiên “ghi điểm” trong mắt người hâm mộ bởi phần trang phục và thần thái hút hồn của mình tại buổi phỏng vấn kín với BGK.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-kin-cong-cao-tuong-hhen-nie-lang-xe-mot-noi-y-lap-lanh-tyhd-va-luong-thuy-linh-chat-chem-khong-kem-canh-438735.html