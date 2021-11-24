Đỗ Hà thay 3 bộ váy trong ngày thứ 3 tham gia Miss World 2021

Sau hành trình bay kéo dài 40 tiếng, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà đã có mặt tại nơi diễn ra cuộc thi Miss World 2021 . Nhập cuộc ấn tượng với phong cách thời trang quyến rũ, đầy nữ tính, Đỗ Hà nhanh chóng thú hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước và fans quốc tế. Trên trang cá nhân, Đại diện Việt Nam liên tiếp cập nhật những hình ảnh tham gia hoạt động tại cuộc thi, đều này chứng tỏ người đẹp sinh năm 2001 đã thích nghi và bắt nhịp rất tốt.

Chỉ trong ngày thứ 3 có mặt tại Miss World, Đỗ Hà đã khẳng định gu ăn mặc đẳng cấp khi liên tiếp biến đổi hình ảnh với nhiều kiểu váy khác nhau. Từ thiết kế hồng ton-sur-ton cho hoạt động quay clip social đến bộ trang phục sắc xanh với tà bay bổng trong phần thi Tài năng đánh đàn T'rưng. Không những khoe thần thái rạng ngời trong những mẫu váy thời thượng, Đỗ Hà còn thoải mái bắt chuyện và giao tiếp tự tin với bạn bè quốc tế. So với trước khi bước vào cuộc thi, khả năng giao tiếp tiếng Anh của nàng hậu 20 tuổi đã tiến bộ vượt bậc.

Sau khi hoàn thành chụp ảnh profile và các hoạt động bên lề, sáng ngày 23/11 (giờ địa phương Puerto Rico), Đỗ Hà và hơn 100 thí sinh chính thức bước vào phần thi “Head To Head Challenges”. Trong buổi bốc thăm nhóm thi, đại diện Việt Nam cuốn hút với nhan sắc ngọt ngào. Người đẹp diện váy trễ vai, sắc đỏ rực rỡ giúp tôn lên nước da trắng rạng rỡ.

Ở thử thách “Head To Head Challenges”, Hoa hậu Đỗ Hà sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng phỏng vấn. Nàng hậu xứ Thanh sẽ sử dụng tiếng Anh để chia sẻ mà không cần đến phiên dịch. Trong thử thách quan trọng này, cô có dịp chia sẻ về đam mê của bản thân và Dự án Nhân Ái mang đến Miss World 2021. Cùng tranh tài với Đỗ Thị Hà trong bảng đấu “Head To Head Challenges” là các đại diện đến từ Wales, Bosnia - Herzegovina, Brazil, Moldova và Bulgaria.

Theo đó, Dự án Nhân Ái mà Đỗ Hà mang đến đấu trường nhan sắc năm nay đã được giới thiệu đến khán giả và thu hút rất nhiều sự quan tâm. Người đẹp cùng ê-kíp tích cực tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiện nguyện tại Nam Trà My, Quảng Nam để khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử của miền Trung nước ta. Với nhiều việc làm thiết thực dành cho cộng đồng, Đỗ Hà được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững chuỗi thành tích chiến thắng Beauty With a Purpose - Hoa hậu Nhân ái - phần thi quan trọng giúp thí sinh có cơ hội tiến sâu tại Miss World - Hoa hậu Thế giới.

Đỗ Hà sinh năm 2001, đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m, đại diện nhan sắc Việt Nam thi Miss World 2021 diễn ra tại Puerto Rico. Trước đó, trong bảng xếp hạng tháng 1, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp vào Top 10. Mặc dù chỉ mới bắt đầu cuộc thi vài ngày nhưng Đỗ Hà đã thể hiện sự thân thiện của mình đối với các đại diện khác. Với sự nổi trội của mình, tin rằng cô nàng sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam trong cuộc thi quốc tế lần này.

Ảnh: BTC