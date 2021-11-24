Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021

Tuy bắt đầu hành trình một mình, Đỗ Hà đã liên tục cập nhật tình hình của bản thân, chia sẻ cảm nhận trên từng chặng đường cùng người hâm mộ tại quê nhà. Trước đó, Đỗ Hà đã khiến người hâm mộ lo “sốt vó” khi thông báo chuyến bay của mình bị delay, đồng nghĩa với việc số tiếng bay sẽ kéo dài đến hơn 40 tiếng. Nhưng hiện tại, người hâm mộ đã có thể thở phào khi thấy Đỗ Hà xuất hiện đầy tươi tắn, nhanh chóng hòa nhập cùng dàn thí sinh trong không khí rộn ràng đặc trưng của đất nước Puerto Rico.

Gia nhập “nhà chung” chưa lâu, Đỗ Hà cho thấy khả năng ngoại giao tuyệt vời khi liên tục “góp mặt” trên các bài đăng của đại diện nhan sắc các nước khác. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng thể hiện khả năng tiếng Anh tiến bộ rõ rệt khi gửi lời chào rất lưu loát đến người hâm mộ quốc tế. Nàng hậu cũng phấn khích khi tiết lộ bạn cùng phòng của mình là cô gái đến từ Mông Cổ, cả hai đã cho thấy tương tác cực đáng yêu khi cùng nhau đăng story trên trang mạng xã hội cá nhân.

Với những hình ảnh mới nhất được cập nhật của Đỗ Hà, cô một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng tự make up, làm tóc, lên đồ cực chỉn chu và chuyên nghiệp trong các hoạt động đồng hành cùng Miss World 2021. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng cho thấy gu thời trang đơn giản, thanh lịch nhưng luôn tạo được điểm nhấn rất riêng cho đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế lần này. Cô nàng “ghi điểm” khi chọn lựa nguyên bộ trang phục màu hồng - màu sắc vốn được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World.

Vượt khó khăn giữa đại dịch, Miss World 2021 đã được tổ chức đúng vào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 của chương trình. Đại diện nhan sắc của các nước đã có mặt đông đủ tại Puerto Rico để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện. Được biết, sắp tới các thí sinh sẽ được tham gia các phần thi Thể thao, Tài năng, Top Model, Head to Head challenge,… hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn vô cùng thú vị của đại diện Việt Nam cùng hơn 100 thí sinh khác.

Ảnh: NVCC