Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021

Thời trang 24/11/2021 12:57

Ngày đầu gia nhập đường đua Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Hà đầy nổi bật và tự tin khi xuất hiện bên đại diện nhan sắc các nước.

Hành trình bay kéo dài gần 40 tiếng đầy “sóng gió” của Đỗ Hà đã tìm được điểm đến, nàng hậu chính thức hạ cánh sân bay Puerto Rico, hội ngộ cùng các đại diện nhan sắc và gia nhập đấu trường nhan sắc Miss World 2021.

Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021 - Ảnh 1

Tuy bắt đầu hành trình một mình, Đỗ Hà đã liên tục cập nhật tình hình của bản thân, chia sẻ cảm nhận trên từng chặng đường cùng người hâm mộ tại quê nhà. Trước đó, Đỗ Hà đã khiến người hâm mộ lo “sốt vó” khi thông báo chuyến bay của mình bị delay, đồng nghĩa với việc số tiếng bay sẽ kéo dài đến hơn 40 tiếng. Nhưng hiện tại, người hâm mộ đã có thể thở phào khi thấy Đỗ Hà xuất hiện đầy tươi tắn, nhanh chóng hòa nhập cùng dàn thí sinh trong không khí rộn ràng đặc trưng của đất nước Puerto Rico.

Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021 - Ảnh 2

Gia nhập “nhà chung” chưa lâu, Đỗ Hà cho thấy khả năng ngoại giao tuyệt vời khi liên tục “góp mặt” trên các bài đăng của đại diện nhan sắc các nước khác. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng thể hiện khả năng tiếng Anh tiến bộ rõ rệt khi gửi lời chào rất lưu loát đến người hâm mộ quốc tế. Nàng hậu cũng phấn khích khi tiết lộ bạn cùng phòng của mình là cô gái đến từ Mông Cổ, cả hai đã cho thấy tương tác cực đáng yêu khi cùng nhau đăng story trên trang mạng xã hội cá nhân.

Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021 - Ảnh 3

Với những hình ảnh mới nhất được cập nhật của Đỗ Hà, cô một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng tự make up, làm tóc, lên đồ cực chỉn chu và chuyên nghiệp trong các hoạt động đồng hành cùng Miss World 2021. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng cho thấy gu thời trang đơn giản, thanh lịch nhưng luôn tạo được điểm nhấn rất riêng cho đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế lần này. Cô nàng “ghi điểm” khi chọn lựa nguyên bộ trang phục màu hồng - màu sắc vốn được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World.

Đỗ Hà diện nguyên cây hồng, nổi bần bật trong ngày đầu “chào sân” tại Miss World 2021 - Ảnh 4

Vượt khó khăn giữa đại dịch, Miss World 2021 đã được tổ chức đúng vào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 của chương trình. Đại diện nhan sắc của các nước đã có mặt đông đủ tại Puerto Rico để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện. Được biết, sắp tới các thí sinh sẽ được tham gia các phần thi Thể thao, Tài năng, Top Model, Head to Head challenge,… hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn vô cùng thú vị của đại diện Việt Nam cùng hơn 100 thí sinh khác.

Ảnh: NVCC

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên trình diễn bikini cực 'bốc' tại bến du thuyền

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên trình diễn bikini cực 'bốc' tại bến du thuyền

Miss Grand Vietnam 2021 Thùy Tiên khoe body nóng bỏng cùng kỹ năng trình diễn catwalk đầy ấn tượng tại phần thi trình diễn áo tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Hà Miss World 2021 Đỗ Hà ngày đầu dự thi Miss World

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt